Max Verstappen werd tweede achter Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Singapore, maar kreeg niet mee dat Norris een paar misstapjes mee had gemaakt aan kop van de race. Dit zag de Nederlander pas na de race in de cooldown room.

Na de race, die Norris domineerde en uiteindelijk met meer dan twintig seconden voorsprong op Verstappen won, kwamen Norris, Piastri en Verstappen elkaar tegen in de cooldown room, waar de coureurs bij kunnen komen en herhalingen kunnen zien van de race. In eerste instantie, als Norris binnen komt lopen, trapt Verstappen af door te stellen dat hij zich even zorgen maakte. "Ik dacht bijna dat je mij op een rondje ging zetten."

Verstappen reageert op momentje Norris

Norris had tijdens de race meerdere momentjes, waaronder een moment waarbij hij zijn auto maar net uit de muur kon houden. Norris kon het voorkomen, maar de beelden werden wel getoond. Vooral Verstappen schrikt zich rot als hij de beelden ziet. "No wayyyyy." Verstappen heeft vervolgens nog een tip in huis. "Je had de remmen wat los moeten laten." Norris zelf erkent dat hij zelf ook even bang was voor een slechte afloop. "Ik scheet daar echt in mijn broek." Piastri besluit vervolgens ook mee te doen door in te haken op de straf van de FIA die Verstappen eerder dit weekend kregen voor het schelden tijdens de persconferentie. "Zonder scheldwoorden te gebruiken, hoe voelde je je toen?" Daar had Norris even geen antwoord op.

