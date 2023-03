Brian Van Hinthum

Bij het team van Mercedes zitten ze voorlopig met de handen in het haar na de teleurstellend verlopen Grand Prix van Bahrein. Ook trackside engineer Andrew Shovlin tast voorlopig in het duister over de problemen van het team en hij weet dan ook dat er dringend veranderingen nodig zijn.

Het is totaal nog niet het seizoen waar Mercedes op gehoopt had. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken ook Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Toto Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Bandendegradatie

Uiteindelijk was het kleinste gat van de Zilverpijlen richting Max Verstappen op P1 maar liefst 51 seconden en dat zorgt voor een hoop vraagtekens bij het Duitse team. "Uiteindelijk hebben we een hele hoop werk te doen. Het gat in de kwalificatie was behoorlijk groot. We verloren bijna een halve seconde op de voorkant. In de race was dat gat nog veel groter. Dat kwam door het feit dat wanneer je bandendegradatie hebt, je meer gaat glijden en de banden heet worden. Uiteindelijk wordt het erg lastig om ze onder controle te houden."

Rauwe snelheid

De Britse engineer vervolgt. "Er is een hoop dat we moeten leren begrijpen, maar het belangrijkste is dat we de degradatie in de long runs onder controle moeten krijgen. Dat was vorig jaar juist een sterk punt van ons." Toch blijven de zorgen groot. "Het is duidelijk dat iets niet helemaal goed gaat en we daaraan moeten werken. Uiteindelijk is dat ook het gat richting de voorkant. De rauwe snelheid van de auto is niet goed genoeg. We werken op dit moment ontzettend hard om te kijken wat we in de nabije toekomst kunnen doen. Dan belanden we hopelijk op een betere plek.