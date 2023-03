Lars Leeftink

Woensdag 22 maart 2023 08:04

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Djedda het tweede raceweekend van 2023 afwerkte, deed de Formule 2 dat ook. De Formule 3 kwam niet in actie. Er waren twee coureurs die tijdens de twee races van afgelopen weekend in Saoedi-Arabië wonnen en op deze manier veel punten veroverden. Een overzicht van de huidige stand in beide raceklassen.

In de Formule 2 schreven Ayumu Iwasa en Frederik Vesti de races op hun naam. Tijdens de eerste race kreeg Iwasa de Fransman Victor Martins en Jehan Daruvala mee het podium op, terwijl Vesti gezelschap kreeg van Jack Doohan en Daruvala. In de stand staat Ralph Boschung bovenaan met 33 punten, gevolg door Theo Pourchaire (32 punten) en Iwasa (31 punten). Richard Verschoor, de enige Nederlander in de Formule 2 of Formule 3, staat met negentien punten op de achtste plaats. De Nederlander eindigde zesde tijdens de tweede race (begon vanaf P20) en eindigde op de zestiende plaats tijdens de openingsrace.

DRIVER STANDINGS 📊



Only 1 point separates championship leader Ralph Boschung from Theo Pourchaire 👀#SaudiArabianGP #F2 pic.twitter.com/JYxJQXJDnR — Formula 2 (@Formula2) March 19, 2023

Bij de constructeurs staat Campos met 51 punten bovenaan, voor ART (49 punten) en DAMS (44 punten). De Nederlandse teams MP Motorsport (43 punten) en Van Amersfoort Racing (20 punten) staan vierde en achtste. Zeker voor MP Motorsport was het met 32 punten een goed weekend, iets wat voor Van Amersfoort Racing (8 punten) niet gezegd kan worden.

Formule 3

In de Formule 3 werd er afgelopen weekend dus niet gereden. In Bahrein opende Pepe Marti namens Campos Racing het seizoen met een zege tijdens de openingsrace, terwijl Franco Colapinto en Caio Collet namens MP Motorsport en Van Amersfoort Racing meteen een podium binnenhaalde. De tweede race werd gewonnen door Gabriel Bortoleto, voor Oliver Goethe (allebei coureurs van Trident) en Dino Beganovic. Bortoleto staat met 26 punten bovenaan na het openingsweekend, voor Goethe (23 punten) en Beganovic (22 punten).

Bij de constructeurs staat Trident met 52 punten bovenaan, vooral dankzij een goede tweede race dus. Prema (28 punten) en ART (22 punten) staan op P2 en P3. MP Motorsport (12 punten) en Van Amersfoort Racing (8 punten) vinden we terug op P6 en P7 na het openingsweekend.