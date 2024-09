Volgens Max Verstappen moet er duidelijkheid komen over de bewegende voor- en achtervleugel van onder meer McLaren. Volgens de drievoudig wereldkampioen is het 'duidelijk' wat er aan de hand is en kan iedereen die F1 volgt 'dat nog met één oog zien'.

Het gaat de laatste tijd veel over de vleugels in F1. Zeker McLaren en Mercedes liggen onder het vergrootglas van de concurrentie, vooral omdat dit ook de twee teams zijn die in 2024 de meeste vooruitgang hebben geboekt. In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat je hem niet zult horen klagen over de achtervleugel en voorvleugel die bewegen als het toegestaan is door de FIA. "Als het mag, dan hoort het erbij. Maar het is op dit moment nog niet heel duidelijk of het wel of niet mag, in ieder geval niet voor ons."

Verstappen ziet vleugels duidelijk bewegen bij sommige teams in F1

Volgens Verstappen is het vrij duidelijk wat er aan de hand is met de achtervleugel, en volgens Verstappen ook voorvleugel, van onder meer McLaren. Dat is op beelden die circuleren op social media goed te zien. "Dat is wel duidelijk, toch, wat er gebeurt? Volgens mij is wel redelijk duidelijk, dat kun je met één oog zelfs nog wel zien! Ik heb het natuurlijk wel meegekregen. Dat is het mooie van de sociale media hè, dat iedereen de beelden meteen paraat heeft. Er is heel veel discussie ontstaan, maar het is nogal duidelijk dat de vleugel beweegt op hoge snelheid. Het kan juist slim zijn of het kan niet slim zijn, het is namelijk aan de FIA om te beslissen of dit wel of niet legaal is. Het raceweekend in Baku is trouwens ook niet de eerste keer dat ze deze vleugel hebben gebruikt, dat is al op meer banen het geval geweest."

Verstappen hoopt vooral op duidelijkheid wat betreft flexibele vleugels

Volgens Verstappen is het doel niet per se om McLaren of een ander team minder te maken. Vanuit Verstappen en Red Bull willen ze vooral duidelijkheid creëren over wat wel en wat niet mag. "Ik denk dat het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid komt. Dat geldt overigens niet alleen met de achtervleugel, maar ook met de voorvleugel. Wat is toegestaan, hoever doorbuigen is nog acceptabel en wat niet meer? Wij moeten nu gewoon even afwachten en zien wat het uiteindelijke oordeel wordt."