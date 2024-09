Vandaag begint het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, het achttiende raceweekend van het seizoen 2024 en voorlopig ook het laatste raceweekend in F1 voordat eind oktober de koningsklasse weer op gang komt. Hoe laat begint vrijdag het raceweekend?

F1 heeft definitief de Europese circuits achter zich gelaten en zal zich de komende bijna drie maanden vooral focussen op Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Komend weekend staat dus de race in Singapore op het programma, waarna er tot 20 oktober geen race meer verreden gaat worden en fans dus drie weekenden zonder F1-race zullen moeten overleven. Vervolgens wordt er in de slotfase van het seizoen nog gereden in Austin (VS), Mexico, Brazilie, Las Vegas (VS), Qatar en Abu Dhabi als slotrace.

Nog geen succes voor Verstappen in Singapore

Verstappen heeft op bijna elk circuit in F1 inmiddels wel gewonnen, behalve in Singapore. Het is al jaren geen circuit waar Red Bull goed is. Vorig jaar was het zelfs het enige weekend waarin Red Bull en Verstappen niet op het podium stonden. Carlos Sainz won vorig jaar de race. In 2022 won Sergio Pérez de race, terwijl in 2019 Sebastian Vettel namens Ferrari won. Verstappen won nog nooit in Singapore en zal het ook komend weekend lastig gaan krijgen, gezien de vorm van Red Bull.

Hoe laat begint het raceweekend in Singapore?

Aangezien het raceweekend, vooral vanwege de klimaatomstandigheden in Singapore, in de avond en in het donker verreden wordt, zijn de Europese tijden vrij normaal. Het weekend begint vrijdag om 11:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. Daarna zal om 15:00 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training verreden worden. Na deze twee sessies zullen de coureurs en teams hopen dat ze een setup hebben gevonden om de zaterdag mee in te gaan.

