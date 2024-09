Met nog minder dan twee ronden te gaan van de Grand Prix van Azerbeidzjan, schreef Sergio Pérez zijn RB20 nog af. Pérez crashte hard na zijn auto in de Ferrari van Carlos Sainz Jr. te haken, waarna beide auto's hard de muur in gingen tussen bochten twee en drie. Niet alleen verloor Pérez een potentiële finish op het podium en kostbare punten voor Red Bull, maar gaf hij de mechanici van het team ook een enorme kluif om nieuwe onderdelen voor de RB20 te fabriceren, én naar de andere kant van de wereld te verschepen.

Het is niet het seizoen van Sergio Pérez. Het begon nog goed - zo finishte de Mexicaan in vier van de eerste vijf Grands Prix op het podium, alhoewel hij geen race wist te winnen. Sinds de Grand Prix van China in April is een vijfde podium echter uitgebleven. De teller staat inmiddels op vijf maanden, of 12 races. Op het Baku City Circuit, de baan waar Pérez al twee keer won, leek hij zijn vorm eindelijk weer te herpakken. En toen lag hij plotseling in de muur op een recht eind. Niet ideaal als je vijf dagen later op zevenduizend kilometer afstand alweer aan de vrije training moet beginnen.

Overuren in Milton Keynes

Ondanks de logistieke nachtmerrie waar Red Bull voor stond, heeft het team alsnog de RB20 op tijd kunnen repareren. In Singapore meldt Pérez toch dat hij in de laatste spec kan gaan rijden, en dus niet in een verouderde Red Bull het stratencircuit op moet. Dit meldt Adam Cooper. "De jongens hebben net als altijd geweldig werk geleverd," zo vertelt Pérez. "Ik ben er over verbaasd. Het team geeft werkelijk alles. Ik verwachtte niet om op de laatste spec te zitten [in Singapore]. Maar zo te zien heb ik die wel."

Geen penalty voor Pérez?

Naast dat Pérez de nieuwste updates al op zijn RB20 zal hebben, hoeft de Mexicaan ook geen penalties te incasseren voor het moeten vervangen van motoronderdelen. Zowel de motor als de versnellingsbak heeft de klapper op zondagmiddag overleefd, wat nogmaals goed nieuws is voor Red Bull. Dit betekent dat beide coureurs vooraan kunnen rijden en voor punten kunnen strijden in de avondrace.

