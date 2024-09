Kevin Magnussen was geschorst voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan die afgelopen weekend werd verreden vanwege het aantal strafpunten die hij had verzameld. Dit leverde vanuit vooral coureurs veel kritiek op, waarbij het systeem zelf onderwerp van gesprek was. Magnussen is blij met de steun en stelt dat er verandering moet komen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Magnussen voorafgaand aan het weekend in Singapore, het weekend waarin hij terugkeert van zijn schorsing, dat hij het nog steeds niet eens is met de schorsing en het systeem rondom de strafpunten. “Mijn eigen mening is dat het geen geweldige situatie is voor F1 om het racen op die manier te beperken. Het voelt slecht als de sport waar je zoveel van houdt verandert op een manier die je niet waardeert. Ik hou van hard racen en ik denk dat dat een groot deel van de schoonheid van autosport de gevechten is en het op de limiet rijden, er soms een beetje overheen gaan. Die balans is wat je race maakt of breekt en op dit moment voelt het alsof ze belachelijke dingen bestraffen. Persoonlijk, als Formule 1-fan, zou ik graag zien dat de sport weer meer open wordt en dat het geweldige racen op het circuit wordt toegestaan.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet bui al hangen in Singapore: "Hoop Q3 te halen"

Magnussen wijst naar IndyCar als voorbeeld voor F1

Magnussen zet zijn mening kracht bij door een voorbeeld te geven vanuit een andere raceklasse waarin hij ook heeft geracet. “Ik heb in IndyCar geracet. Ik heb de races op televisie bekeken en ik denk dat ze het daar goed voor elkaar hebben. Ze hebben fantastische races. De coureurs hebben respect voor elkaar. Ze hebben de verantwoordelijkheid in handen en ik denk dat dat werkt. Het moet hard zijn en deze auto's worden op de baan gezet met de wetenschap dat ze beschadigd kunnen raken. En als dat gebeurt, dan wordt de coureur die zijn auto beschadigt natuurlijk gestraft. En ik denk dat het enige dat verschilt tussen de Formule 1 en IndyCar de circuits zijn. De circuits zijn niet geweldig om op te racen. Met al die baanlimieten kreeg ik al mijn strafpunten voor de baanlimieten aan het eind van de dag. Ik vind het nogal stom om een paar centimeter van een brede lijn af te wijken en daardoor een raceverbod te krijgen. Dat is niet de sport waar ik van hou.”

Magnussen hoopt dat FIA en F1 'zich open willen stellen' voor verandering

Magnussen wil het gesprek aangaan met de FIA en F1 om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen, en de Deen hoopt dat allebei de partijen ook open zullen staan voor gesprekken en verandering. “Hopelijk stellen ze zich open en beseffen ze dat ze de bestuurders moeten vertrouwen. Natuurlijk zijn er dingen waar je streng op moet toezien. Er zijn dingen zoals bewegen onder het remmen en reageren op beweging. Er zijn gevaarlijke dingen waar je streng op moet toezien. Maar afgezien van de kleine dingen, moet je het gewoon laten gaan. Dan kom je terug [van die straf] en dan heb je zoiets van ‘oh, ready to f**k shit up now!’”.

Gerelateerd