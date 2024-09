Max Verstappen denkt geen hoge ogen te gaan gooien met Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Singapore. Verstappen boekte zijn slechtste resultaat van 2023 op het Marina Bay Street Circuit, toen hij Q3 mistte en uiteindelijk vijfde werd na tien races op rij te hebben gewonnen. Dit jaar hoopt de Nederlander wel in de shoot-out van Q3 te komen, maar hij verwacht niet al te veel van de avondrace.

Na het seizoen te beginnen in bloedvorm, wist Verstappen in de laatste vijf Grands Prix alleen op zijn thuisrace op het podium te eindigen. Het is een scherp contrast met het begin van 2024, toen de 26-jarige coureur in de eerste tien races - inclusief een DNF in Australië - zeven keer als eerste over de streep kwam. Vorig weekend werd Verstappen vijfde in Bakoe, en ook dat kwam alleen door de late botsing tussen Carlos Sainz Jr. en Sergio Pérez, die alle coureurs achter hen twee plekken naar boven tilden. Red Bull is inmiddels de leiding kwijt in het constructeurskampioenschap, en Verstappen denkt niet dat de neerwaartse spiraal dit weekend zal stoppen.

Mikken op Q3

Statistisch gezien is 2023 het meest dominante seizoen uit de geschiedenis van Formule 1. Max Verstappen won 19 van de 22 races, en eindigde 21 keer op het podium - een nog nooit eerder vertoonde prestatie. De enige race waar de Nederlander niet op het podium te vinden was, was in Singapore. Verstappen wist Q3 niet te bereiken tijdens de kwalificatie, en startte als elfde. Red Bull had het het hele weekend erg lastig, en ook dit jaar denkt Verstappen niet voor de overwinning te gaan strijden. "Ik weet niet eens waar ik moet beginnen," zei Verstappen op de FIA-persconferentie op donderdag. "Ik heb er vertrouwen in dat we een beter resultaat kunnen neerzetten dan vorig jaar, maar de concurrentie is ook een stuk beter geworden. Ik mik op Q3, laten we het zo zeggen."

Niet goed op hobbels en kerbs

Verstappen werd doorgevraagd over wat er aan de RB20 ontbreekt om competitief te zijn op het Marina Bay Street Circuit, en waarom het in Bakoe ook niet goed liep. Al snel wist hij de vinger op de zere plek te leggen. "Onze auto is vaak niet goed op hobbels en kerbs", zo vertelde de Limburger verder. "Maar die hebben we hier wel, dus we moeten hard ons best doen om dat te stabiliseren."

