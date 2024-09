Het team van Mercedes pakt het komende weekend tijdens de Grand Prix van Singapore uit met een speciale livery. De Zilverpijlen verruilen hun gebruikelijke kleur meer in voor een emerald groen-gekleurde bolide.

Het is feest bij het team van Mercedes en dat heeft te maken met het feit dat partner PETRONAS haar vijftigste verjaardag viert. De Duitse formatie werkt al sinds jaar en dag samen met de Maleisische oliemaatschappij. Het bedrijf tikte dit jaar dus de vijftig aan, daar het op 17 augustus 1974 het levenslicht zag. Om dat te vieren, heeft het team tijdens de race in Singapore de normaal zilverkleurende wagen omgetoverd tot een emerald groene bolide. De kleur wordt geplaatst op de neus en de sidepods en is dus een ode aan de oliemaatschappij.

Wolff, Hamilton en Russell reageren

Men koos voor Singapore voor deze viering daar dit de dichtstbijzijnde race vanuit thuisland Maleisië is. Ook de Mercedes-heren reageren op de nieuwe livery én de verjaardag van PETRONAS. "Het is een ongelofelijke mijlpaal om als bedrijf je vijftiigste verjaardag te vieren. Deze livery is niet alleen een viering van die vijftigste verjaardag, maar ook een reflectie van het belang van PETRONAS in de historie van ons team", zegt Toto Wolff. "De livery ziet er ongelofelijk uit", zegt Lewis Hamilton. "Ik kan niet wachten om het te zien op de auto in de garage morgen en om achter het stuur te kruipen op vrijdag. Ik weet zeker dat de fans het geweldig vinden om het van dichtbij te zien en het zal stralen onder de lichten van Singapore." George Russell sluit af: "Het design ziet er briljant uit en is een mooie ode aan een mijlpaal als deze.

Dit is de speciale livery waar het team van Mercedes het aankomende raceweekend in Singapore mee gaat aanvangen! pic.twitter.com/hsfFSMbod6 — GPFans NL (@GPFansNL) September 18, 2024

