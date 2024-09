Etienne Bousquet-Cassagne, de partner van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, vertelt teleurgesteld te zijn in de uitspraken van diens ex-vrouw, Carmen Geiss. Geiss liet zich recent kritisch uit over het feit dat Schumacher pas onlangs uit de kast is gekomen, en niet tijdens hun huwelijk.

Ralf Schumacher kwam in juli van dit jaar uit de kast als homoseksueel, toen hij via social media aankondigde een relatie te hebben met Etienne Bousquet-Cassagne. De voormalig Formule 1-coureur ontving veel of en steun na zijn aankondiging, maar zijn ex-vrouw was minder onder de indruk. Carmen Geiss was van 2001 tot en met 2015 getrouwd met Schumacher en voor haar kwam het nieuws - ook omdat ze er in het verleden naar eigen zeggen meerdere keren naar gevraagd had - niet als een hele leuke verrassing.

"Ik wou dat Ralf mij hier bij betrokken had of mij in ieder geval onderdeel van zijn beslissing had laten zijn", vertelde Geiss tegenover. "Dat zou een teken van respect zijn geweest. Tijdens zijn Formule 1-carrière waren er veel geruchten in de paddock. Ik heb hem gevraagd of wat gezegd werd waar was, maar hij ontkende het altijd. Hij zei dat ik alles verzon en dat ik misschien psychologische hulp nodig had. Toen hij het aankondigde, voelde dat als een steek in het hart. Uit de kast komen heeft altijd effect op de mensen om je heen, ook op je ex-vrouw waar je een kind mee hebt. Ik voel mij gebruikt tijdens het huwelijk, alsof ik mijn beste jaren heb verspild. Is hij wel eerlijk met me geweest?

Bousquet-Cassagne heeft op zijn beurt nu gereageerd op de uitspraken van Geiss: "Ik dacht dat we een goede band hadden met Cora", klinkt het tegenover het Duitse RTL. "Toen ze aankwam, vroeg ze: 'Slapen jullie samen?' Ik zei dat we dat uiteraard deden, omdat we samen zijn. We zijn een stel. Ze was blij voor ons. Dat was fantastisch. We hebben een fantastische week met Cora gehad. Dat is waarom ik nu teleurgesteld ben."

