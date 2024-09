De Grand Prix van Singapore was in 2023 de enige race van het Formule 1-seizoen die het team van Red Bull Racing niet wist te winnen. Tom Coronel legt uit waarom de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez niet lekker gaat op de straten van het Marina Bay Circuit.

Met 21 overwinning in 22 races werkte het team van Red Bull Racing afgelopen jaar een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1 af. Alleen in Singapore ging het mis. Stratencircuits waren het hele seizoen al de zwakke plek van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar op het Marina Bay Circuit ging de auto écht voor geen meter. Verstappen kwalificeerde zich als elfde voor de race om vervolgens naar een knappe vijfde plaats te rijden. Pérez ving de race als dertiende aan en kwam uiteindelijk als achtste over de streep.

Hobbels in het wegdek

Nu Red Bull Racing qua performance een schim is van afgelopen jaar, kijken veel fans uit naar hoe de formatie uit Milton Keynes het dit jaar gaat doen in Singapore, waar aankomend weekend geracet gaat worden. In het programma In de Sliptream van Viaplay legt Tim Coronel uit waarom de auto van Red Bull Racing doorgaans niet lekker gaat in de eilandstaat: "Dat is denk ik tweeledig", klinkt het. "Het zijn de hobbels in de remzone en de hobbels bij het uitaccelereren. Een stratencircuit is altijd dat je denkt, nou... Ze zijn sterk, maar niet sterk genoeg en dat heeft daar mee te maken. Dan heb je het vooral over downforce en beweging in de auto [door de hobbels in het asfalt]."

Tractie zoeken

De analist vervolgt: "Tractie zoeken is echt een probleem. De band beweegt mee met het wegdek, maar als je dus één golfje overslaat, dan hangt die als het ware in de lucht." Verstappen noemde zijn auto na afloop van de race in Azerbeidzjan een driewieler. "Dan heb je wheel spin en heb je een probleem", aldus Coronel, die in McLaren de grote favoriet voor de overwinning ziet aankomend weekend. "De tractie met die beweging, daar is de Red Bull wat minder sterk dan de anderen."

