McLaren: Overwinning Piastri "50% aan Norris te danken"

Oscar Piastri wist op zondag de tweede zege te pakken van zijn Formule 1-carrière. Waar er in Monza nog 'papaya rules' nodig waren om Piastri en teamgenoot Lando Norris uit elkaar te houden, meent McLaren-teambaas Andrea Stella nu dat de Australiër in Bakoe niet had gewonnen zonder de hulp van Norris.

Norris wist zich slechts als 17e te kwalificeren op zaterdag, maar begon vanaf de 15e plek gezien zowel Lewis Hamilton als Esteban Ocon vanaf de pitstraat begonnen aan de Grand Prix. De Brit maakte korte metten met het middenveld, en wist snel bij de kopgroep aan te sluiten in zijn eerste stint op de harde band. Sergio Perez had zijn RB20 al vroeg naar binnen gebracht om een undercut uit te voeren op Piastri, die op dat moment tweede stond achter Charles Leclerc. De Mexicaan had echter moeite om langs Norris te komen, die orders van McLaren kreeg om Perez te vertragen. “Perez was aan het undercutten," zo vertelde Stella, "en zonder de hulp van Lando had Perez kunnen pitten en Oscar voor kunnen blijven, waardoor de race zich heel anders had kunnen ontvouwen”.

50% van de winst door Lando Norris

Door de hulp Norris bleef Piastri vóór Perez na zijn pitstop, en kon hij meteen de aanval inzetten op Leclerc. Enkele ronden later haalde Piastri de Monegask in, en wist hij na 32 ronden verdedigen en blokkeren als eerste over de finishlijn te komen. "Ik denk dat 50% van Oscars overwinning vandaag gedeeld wordt met Lando en dat laat zien dat we racen als één team," gaat de trotse Stella verder. "Voor het weekend hadden we gesprekken waarin we een voorkeur zouden hebben voor de ene of de andere coureur. Maar we proberen elk weekend het resultaat voor het team te maximaliseren en als de ene coureur hulp nodig heeft, doet de andere dat.”

Piastri, niet Norris de man in vorm

Norris is nog steeds dé rivaal van Max Verstappen voor het kampioenschap, maar wist het gat met slechts drie punten te dichten op zondag - het verschil bedraagt 59 punten met zeven Grands Prix te gaan. Piastri is echter de McLaren-coureur in vorm. De Australiër heeft in vier van de laatste vijf races een beter resultaat geboekt dan Norris, en verkeert in de beste vorm van zijn jonge carrière. Zo wist geen een coureur meer punten te scoren in de laatste zeven races dan Piastri, die 135 punten binnen hengelde in deze periode - 31 meer dan Norris. Het lijkt te ver gegrepen om nog voor het kampioenschap te strijden, maar de voormalig Formule 3- en Formule 2-kampioen heeft laten zien waarom hij al jaren wordt gezien als een supertalent.

