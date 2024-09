Jacques Villeneuve is van mening dat Max Verstappen "er niet meer zo hard voor vecht" als voorheen. De Red Bull Racing-coureur heeft zeven races op rij niet meer gewonnen, en volgens de Canadees heeft dat een grote impact.

De problemen bij Red Bull Racing zijn nog altijd niet opgelost. De auto van Max Verstappen en Sergio Pérez is niet in balans, en dat lijkt met name de mogelijkheden van de Nederlander enorm af te vlakken. Verstappen bestaat erom bekend een auto te willen met een enorm scherpe voorkant bij het insturen, maar moet het de afgelopen weken vooral doen met onder- en overstuur. Inmiddels heeft de drievoudig wereldkampioen al zeven races op rij niet meer gewonnen, waarmee zijn voorsprong op Lando Norris in het wereldkampioenschap is teruggebracht tot 59 punten.

Problemen Red Bull Racing

Nog altijd een ruime marge, maar met nog 206 punten te verdelen in zeven raceweekenden, hebben we wel een titelstrijd voorhanden. Daarnaast is McLaren inmiddels aan Red Bull Racing voorbij gegaan in het constructeurskampioenschap. Waar de Britse formatie het hele seizoen tegen een ruime achterstand aankeek, hebben zij nu de leiding met een voorsprong van twintig punten. Red Bull Racing lijkt inmiddels te weten waar de balansproblemen aan de RB20 vandaan komen, maar de echte vraag is hoe snel een oplossing voor handen is.

Villeneuve ziet sombere Verstappen

Ondertussen is Jacques Villeneuve van mening dat het einde van zijn heerschappij, aan Verstappen begint te vreten: "Max lijkt de laatste paar races ontzettend somber, alsof hij tijdens de race niet eens strijdlustig is", klinkt het tegenover Sky Sports F1. Zo hard vecht hij niet meer. We horen hem zelfs nauwelijks meer over de radio, dus iets is er veranderd. Het is alsof hij beseft dat hij al [een tijd] niet meer gewonnen heeft, alsof hij weet dat de auto niet doet wat hij wil. Nu was zijn teammaat veel sneller dan hem. Het is een hele rare situatie."

