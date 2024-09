We gaan van het ene naar het andere stratencircuit, want direct na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan staat Singapore al voor de deur. De kans op neerslag is groot, maar gaat de regen ook vallen tijdens de sessies en de race? Dit is het weerbericht voor Singapore.

Het Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de kalender van de Formule 1, maar de Grand Prix van Singapore werd eerder al van 1966 tot en met 1973 verreden op het Thomson Road Circuit als een Formule Libre-race. Graeme Lawrence was daar het meest succesvol met drie overwinningen, eerst met een McLaren, daarna met een Ferrari en een Brabham. De configuratie van het stratencircuit waarop de koningsklasse tegenwoordig racet, heeft een lengte van 4,940 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton met een tijd van 1:35.867 in 2023. Sergio Pérez zal uitkijken naar aankomend weekend. 'Checo' voelt zich vaak als een vis in het water op stratencircuits en de aangepaste vloer voor Azerbeidzjan deed wonderen. Maar gaat de Red Bull-coureur samen met teamgenoot Max Verstappen snel genoeg zijn om de McLarens en de Ferrari's bij te benen?

Onweersbuien

"De verwachting is dat de zuidwestmoesson de komende twee weken in Singapore en de omliggende regio aanhoudt, waarbij de zwakke wind op de meeste dagen uit het zuiden of westen waait", meldt het meteorologisch centrum van de regering van de Zuidoost-Aziatische stadstaat. "Er wordt meer regenval voorspeld in de tweede helft van de week, met onweersbuien op de meeste middagen. De onweersbuien kunnen zwaar zijn op sommige van deze dagen", zo wordt er verder gewaarschuwd. "De totale regenval voor de tweede helft van september zal naar verwachting bovengemiddeld zijn op de meeste delen van het eiland."

Er is van aankomende vrijdag tot en met zondag 40 tot 65 procent kans op neerslag met het hoogste percentage op de dag van de race. De buien van vrijdag zullen vooral in de ochtend vallen en datzelfde geldt voor de zaterdag, de dag van de kwalificatie. Op zondag wordt er maar liefst 4 uur aan regen verwacht in de middag, maar de race zal om 20:00 uur lokale tijd beginnen. Dan is de kans op neerslag nog steeds vrij hoog met 40 procent. Daarnaast zal het natuurlijk het hele weekend warm en vochtig zijn.

