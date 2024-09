Het was in Azerbeidzjan het weekend van de rookies. Oliver Bearman en Franco Colapinto wisten grote indruk te maken op de buitenwereld door allebei punten te pakken. Onderaan de streep was er één man die juist indruk maakte op het tweetal zelf: Lewis Hamilton.

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan waren er meerdere coureurs die indruk wisten te maken. De meeste ogen waren natuurlijk gericht op de McLaren-rijders, Oscar Piastri en Lando Norris. De Australiër wist na een mooi gevecht met Charles Leclerc de overwinning op zijn naam te schrijven, terwijl Norris imponeerde door vanaf een onmogelijk lijkende positie achterop de grid tóch nog P4 voor Max Verstappen te eindigen. De McLaren-coureurs waren echter niet de enige mannen die een hoofdrol wisten te pakken: ook rookies Beaman en Colapinto wisten een dijk van een race op de mat te leggen.

Hamilton het grote voorbeeld

De twee rookies, inmiddels goed voor respectievelijk drie en twee races op het hoogste niveau van de autosport, kwamen als tiende en achtste over de streep en wisten beide dus punten te pakken, een uitstekende prestatie. Na afloop hebben ze echter allebei op social media hun pijlen gericht op één man: Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liet duidelijk een grote indruk na op beide coureurs: "Het is niet zo dat je elk weekend mag vechten met een zevenvoudig wereldkampioen. Bedankt voor het gevecht, Sir Lewis", zo spreekt Bearman de Brit toe. Ook Colapinto genoot van het ontmoeten van Hamilton: "Mijn mooiste moment van de dag. Wat gek en wat een droom die uitkomt om na een race de hand te schudden met Lewis Hamilton, wauw!"

