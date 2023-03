Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 15:19

George Russell en Jamie Chadwick zijn beiden dit jaar opgenomen in de Forbes 30 Under 30-lijst voor 2023. Het Amerikaanse tijdschrift vormt elk jaar een prestigieuze lijst met veelbelovende personen van onder de dertig in tien verschillende categorieën met dertig personen erin. De twee zijn als enige motorsport-atleten opgenomen in de lijst.

Forbes, een enorm Amerikaans tijdschrift, maakt elk jaar weer de 30 Under 30-lijst bekend. Op die lijst worden er dertig Europeanen in tien verschillende categoriëen aangewezen die een veelbelovende [financiële] toekomst voor zich hebben liggen. Om in de lijst uitverkozen te kunnen worden, dien je op 7 maart 2023 29 jaar of jonger te zijn. Er bestaan op de lijst categorieën zoals kunst & cultuur, technologie, entertainment en dus ook sport. Alle leden van de lijst gezamenlijk zouden al goed zijn voor zo'n drie miljard vermogen en 92 miljoen volgers op social media. De gemiddelde leeftijd ligt op 27 jaar oud.

Overige sporters

In de categorie sport zien we namen als Erling Haaland [Manchester City] en Khvicha Kvaratskhelia [Napoli] voorbij komen, twee voetballers die op dit moment hard aan de weg timmeren in het mondiale voetbal. Ook voormalig nummer één bij de tennisheren, Carlos Alcaraz, staat genoemd tussen de dertig sporters die geselecteerd zijn door het Amerikaanse tijdschrift. De Spaanse tennisser beleefde in 2022 een ongekend doorbraakseizoen, waarin hij uiteindelijk beslag wist te leggen op de US Open.

Waarom Russell en Chadwick?

Ook de motorsport is door de Amerikanen zeker niet vergeten. Zij hebben namelijk Russell en Chadwick opgenomen in de lijst. Het medium noemt onder meer de rol van Russell bij 'Formule 1-krachtpatser' Mercedes én zijn rol als voorzitter van de Grand Prix Drivers Association als redenen voor zijn uitverkiezing. Bij Chadwick wordt juist haar belangrijke rol in het doorbreken van de gender-barrières aangestipt als één van de redenen. Overigens ontbreken namen van bijvoorbeeld Max Verstappen en Charles Leclerc op de lijst.