Het doek is gevallen voor Red Bull Racing wat betreft de alleenheerschappij in de Formule 1. Iets dat er al tijden aan zat te komen, werd in Azerbeidzjan werkelijkheid. Na een indrukwekkende periode van 847 dagen gaat Red Bull Racing niet langer aan kop in het wereldkampioenschap bij de constructeurs.

Ruim twee jaar, 55 races en precies 847 dagen hield Red Bull haar absolute dominantie vol in de Formule 1, maar in Bakoe viel het gevreesde doek dan toch. McLaren nam de felbegeerde eerste plaats over bij de constructeurs na wederom een tegenvallend weekend voor het team uit Milton Keynes. Sergio Pérez, tot vlak voor het einde op podiumkoers, crashte en Max Verstappen kon in de subtop ook weinig uitrichten. McLaren wist in de persoon van Oscar Piastri de Grand Prix te winnen en collega Lando Norris finishte op de vierde positie. Zodoende nam de Britse renstal wederom fors meer punten mee uit een raceweekend dan haar rivaal uit Oostenrijk. Het is nu dan ook over en uit voor Red Bull Racing na een een indrukwekkende 847 dagen durende run in de koningsklasse van de autosport.

Artikel gaat verder onder video

Marko spreekt van domper na domper voor Verstappen: 'Toen ging het wéér mis'Lees meer

McLaren aan kop, ook Ferrari vormt bedreiging voor Red Bull

Het zat er al een tijdje aan te komen dat Red Bull de leiding in het klassement zou gaan verliezen. Men had nog lange tijd de hoop dat Verstappen de problemen met de RB20 de baas kon blijven, maar sinds de zomerstop is dat niet meer het geval. In Zandvoort, Monza én Bakoe werd Red Bull om de oren gereden door McLaren. Met 476 punten gaat McLaren nu aan kop in het WK. Red Bull volgt op 20 punten achterstand, maar kan niet alleen maar vooruit kijken. Men moet ook over haar schouder blijven kijken, want Ferrari volgt met 425 punten eveneens op korte afstand. Mercedes heeft met 309 punten op de vierde plek nog een flinke inhaalslag te maken en lijkt geen bedreiging te gaan worden voor Red Bull.

LEES MEER: 'Newey gaat 4500 dollar per uur verdienen bij Aston Martin'

Horner reageert op einde Red Bull-tijdperk

Teambaas Christian Horner erkende tegenover de media in Azerbeidzjan dat het pijnlijk is dat Red Bull haar dominantie officieel ten einde heeft zien komen. "We hebben een flinke tik gekregen bij de constructeurs. We hebben nu 20 punten achterstand en dus moeten we gaan aanvallen. We hebben nog zeven races en drie sprintraces te gaan. Er zijn veel punten te verdienen en er komen verschillende circuits aan. Het is dus nog lang niet voorbij", zo blijft hij strijdvaardig.

Gerelateerd