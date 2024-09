De Grand Prix van Azerbeidzjan op zondagmiddag eindigde in mineur na een harde crash tussen Carlos Sainz en Sergio Pérez. Na afloop van het incident gebeurde er volgens sommige kijkers echter ook nog een hoop tussen het tweetal op de baan, al is het op de beelden lastig te zien wat er nu daadwerkelijk gebeurt.

Aan het einde van de spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan ontstond er een hevig gevecht tussen Pérez en beide Ferrari-coureurs. Charles Leclerc bleek de slimste van het drietal te zijn en wist ontsnappen aan de malaise, waarna de Mexicaan en de Spanjaard het voor de zoveelste keer dit weekend met elkaar aan de stok kregen op het asfalt. Het tweetal wist dit keer een onvermijdelijke crash echter niet te ontwijken en vlak voor het vallen van de vlag waren het de twee kemphanen die hard gezamenlijk tegen de muur aan kwamen.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Pérez

Pérez reageerde meteen witheet op de boardradio nadat Sainz ogenschijnlijk op een apart moment plotseling naar links stuurde en ook na afloop was hij nog kwaad: "Ik heb er geen woorden voor, want het heeft ontzettend veel punten gekost. Het is een ramp voor het kampioenschap. We hadden er dit weekend een hele boel [punten] op tafel liggen. Naar mijn mening bewoog Carlos te snel [naar links] om in de tow van Charles te kunnen blijven. Het was gewoon de verkeerde plek op het verkeerde moment en dat eindigde met een enorme klapper", zo liet hij jammerend en boos na het verliezen van een mogelijke podiumplek weten.

Duw Sainz aan Pérez

Waar het op X na afloop van de crash voornamelijk over gaat, is het moment vlak na crashen. Op onboard beelden van Pérez die op het medium gedeeld worden, lijkt het namelijk zo te zijn dat de boze Mexicaan een duw tegen het hoofd van Sainz uit lijkt te delen, iets dat natuurlijk absoluut uit den boze is vlak na een harde crash: "PÉREZ HEEFT HET LEF OM CARLOS' HOOFD TE DUWEN NA HET UITSTAPPEN", zo begeleidt deze gebruiker de beelden in dit bericht. Het bericht zorgt voor een grote rel, want niet iedereen in de bijna 500 reacties is het eens. Zo komen andere gebruikers weer aan met andere beelden, die weer een heel ander beeld geven van de situatie.

Andere beelden

Pérez lijkt op die beelden - gefilmd vanaf de onboard camera van Sainz zelf echter helemaal geen duw uit te delen. Bij die video - hier te bekijken - worden echter ook weer vraagtekens gezet, want die beelden zouden qua timing weer op een heel ander moment zijn dan de vermeende duw van Pérez. Op weer een andere video liggen de beelden langs elkaar, maar schakelt de camera van Sainz zijn auto nét weg op het moment dat Pérez arriveert en de vermeende duw uitgedeeld wordt. Kortom: de situatie geeft geen heldere uitslag over de vraag of de Mexicaan nu wél of niet een duw uitdeelt aan Sainz na het incident. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Gerelateerd