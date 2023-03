Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 14:38

Jolyon Palmer denkt dat Fernando Alonso in 2023 zomaar een einde kan gaan maken aan zijn droogte wat betreft overwinningen in de Formule 1. De Spaanse coureur wist zondag in Bahrein een dijk van een race te rijden en het podium te behalen en dat ruikt naar meer, meent de oud Formule 1-coureur.

Het beloven mooie tijden te worden voor alles en iedereen die Alonso een warm hart toedragen. Na veelbelovende wintertests voor het team van Aston Martin bleek tijdens het openingsweekend in Bahrein dat het geen geluk was en de voortekenen klopten. Nadat de Spanjaard op zaterdag op P5 wist te kwalificeren, deed hij daar op de zondag nog een schepje bovenop door beide Mercedessen en Ferrari's te verschalken voor een dik verdiend podium in Bahrein.

Complimenten aan Alonso

Het zorgt voor hoop bij de man uit Oviedo en zijn fans. Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de tweevoudig wereldkampioen een zege in de Formule 1 op zijn naam schreef, maar volgens Palmer kan dat dit jaar zomaar gaan veranderen. "Fernando Alonso wacht al een decennium op een auto die vooraan mee kan doen. In 2023 heeft hij er eindelijk een", schrijft hij op Formula1.com. "Het duurde even om tevoorschijn te komen, maar vanaf de eerste ronde zag hij er comfortabel uit. Hij was duidelijk veel meer dan een groot gedeelte van de andere coureurs aan het jagen."

Droogte doorbreken

De analist vervolgt: "Hij heeft een ongelofelijk gave om racesituaties goed te lezen. Hij weet altijd een paar bochten vooruit te denken wanneer hij een klinische inhaalactie aan het plannen is. Zelfs op zijn 41e wist hij precies die kwaliteiten te tonen op zondag. Aston Martin heeft zichzelf een schitterende basis gegeven voor dit jaar. Ze hebben aanzienlijk meer ontwikkelingstijd dan de rest. Je moet dus haast wel geloven dat ze dit jaar Alonso's lange droogte weten te doorbreken."