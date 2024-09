Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Singapore

Na het weekend in Azerbeidzjan staat komend weekend de F1 Grand Prix van Singapore op het programma. Het tijdschema van het achttiende raceweekend van het seizoen 2024.

De eerste Grand Prix van Singapore werd verreden in 1966, waarna de race tot eind 1973 op de kalender stond. Vervolgens bleef het land lang van de kalender. Het huidige stratencircuit werd vervolgens voor het eerst in gebruik genomen door F1 in het seizoen 2008. Het circuit is 4.94 kilometer lang, een circuit waarop de coureurs in totaal 62 rondjes en 306 kilometer rijden tijdens de Grand Prix. Het circuit heeft negentien bochten, met drie DRS-zones. De eerste is op het rechte stuk, de tweede tussen bocht vijf en zeven en de derde DRS-zones zit tussen bocht dertien en veertien.

Artikel gaat verder onder video

GP Singapore afgelopen jaren

In 2008 won Fernando Alonso de eerste race op het stratencircuit, waarna hij ook in 2010 won. Tussendoor won Lewis Hamilton de race in 2009. Daarna won Sebastian Vettel vier van de vijf seizoenen daarna: 2011, 2012, 2013 en 2015. Alleen Hamilton won tussendoor. Nico Rosberg won vervolgens in 2016, waarna Hamilton in 2017 en 2018 won en Vettel in 2019 won. Na twee jaar zonder race wegens corona won Sergio Perez in 2022 de race. Vorig jaar schreef Carlos Sainz de race op zijn naam door Lando Norris en Hamilton te verslaan. Max Verstappen won dus nog nooit de Grand Prix van Singapore, vooral ook omdat de auto van Red Bull vaak niet ideaal is voor het circuit. De kans dat dit komend weekend anders gaat zijn, lijkt gezien de recente vorm van Red Bull klein.

Tijdschema Grand Prix Singapore

Vrijdag 20 september

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 21 september

11:30 uur: derde vrije training

15:00 uur: kwalificatie

Zondag 22 september

14:00 uur: Grand Prix van Singapore

Gerelateerd