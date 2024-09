Frederic Vasseur stelt dat Ferrari punten heeft laten liggen door zelf tijdens de pitstopfase van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in de fout te gaan. Daarnaast baalt hij van de crash van Carlos Sainz in de slotfase van de race in Bakoe.

Tegenover F1TV zegt Vasseur dat het goed gaat met Sainz en blikt hij terug op het incident waar zijn coureur bij betrokken was. "Hij is oké. Hij is wat stijfjes, maar hij is oké. Dat is het belangrijkste. Ze begonnen de lijn tussen bocht twee en drie in de slipstream van Charles en ze zaten heel dicht op elkaar. Ik heb de crash nog niet bekeken, maar ik kreeg het idee dat ze beide achter die slipstream aanzaten. Daarvoor raakten ze elkaar ook al bijna. Laat me eerst naar de crash kijken voordat ik er wat over zeg."

Vasseur zou bij een herkansing iets veranderen aan de race van Ferrari

Over de race zelf was Vasseur wel tevreden, alhoewel hij toegeeft dat Ferrari wellicht een strategische fout heeft gemaakt rondom de pitstops. "De pace was er. We misten de de laatste ronde voor de pitstop en de eerste ronde erna, daar verloren we de race. Als we de race over zouden kunnen doen, zouden we een rondje eerder stoppen. Het is zoals het is. Hier moeten we van leren en het de volgende keer beter doen."

Vasseur wil ondanks fout door met Ferrari

Vasseur vervolgt: "Het ligt nu achter ons. Het werd P2. Het geeft Charles een goede positie in het kampioenschap. Het is frustrerend, want we hadden de ruimte en pace om te winnen dit weekend. De pitstop zelf was oké', maar de ronde ernaartoe en de ronde erna niet."

