Sergio Pérez is te spreken over de update van Red Bull Racing in Bakoe en heeft goede moed dat de race pace van de RB20 in Azerbeidzjan goed genoeg is om naar voren te rijden.

Sergio Pérez heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van vanmiddag en staat daarmee voor het eerst sinds lange tijd voor Max Verstappen op de startgrid. De Nederlander bleef steken op de zesde positie, maar de schade lijkt beperkt. Titelconcurrent Lando Norris kende een mislukte kwalificatie en moet zodoende als zesde vertrekken op het Baky City Circuit. In gesprek met Sky Sports laat Pérez weten positief te zijn over de nieuwe vloer die Red Bull Racing dit weekend heeft meegebracht.

Artikel gaat verder onder video

Perez hoopvol gestemd

"We hebben het omgedraaid, want we hebben absoluut een goede update meegebracht", aldus de Mexicaan. "Ik denk dat het de grootste update van het jaar is. We wisten een aantal races geleden al wat het probleem was met de auto, maar we zijn het nu op de juiste manier aan het oplossen. Hopelijk blijven we dat doen, want dat is doorslaggevend qua of we het seizoen om kunnen draaien."

Competitievere race pace

Pérez vervolgt: "Ik had graag gezien dat Max op pole stond, in plaats van vier tienden achter Charles. Het maakt je wat comfortabeler in de auto als je weet dat de potentie er is. Helaas is dat op het moment niet het geval. Qua race pace ben ik optimistisch. We hebben [in de trainingen] gezien dat we daar competitiever waren, maar we waren ook competitiever over één ronde."

Gerelateerd