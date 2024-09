Max Verstappen houdt nog altijd rekening met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De McLaren-coureur begint vanmiddag als zestiende aan de race, maar de Nederlander verwacht dat zijn titelconcurrent in hoog tempo naar voren zal komen.

Lando Norris wist zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan geen weg door Q1 te vechten. Tijdens zijn eerste snelle ronde kwam hij vanwege verkeer op de baan niet tot een competitieve tijd, waarna McLaren de Brit pas in de slotminuten van de eerste kwalificatiesessie weer de baan opstuurde. Norris kende in die ronde een klein momentje op een kerbstone bij bocht zestien, maar ging vervolgens aan het begin van het rechte stuk van zijn gas, omdat er een twijfelachtige gele vlag werd gezwaaid. De Brit bleef steken op de zeventiende tijd, maar vertrekt vanmiddag als zestiende vanwege de diskwalificatie van Pierre Gasly.

Norris ziet het somber in

McLaren en Norris hebben zichzelf daarmee enorm in de voet geschoten. Max Verstappen begint als zesde aan de race en kijkend naar de tweede startplaats van McLaren-collega Oscar Piastri, had de Grand Prix op het Baku City Circuit opnieuw een uitgelezen kans kunnen zijn om een deel van de achterstand op de Red Bull Racing-coureur weg te poetsen. Deze bedraagt momenteel nog 62 punten. Norris zelf verwacht dat de race verloren is: "Het gaat niet gemakkelijk worden", vertelde hij. "Het is hier bijna onmogelijk auto's te volgen en inhalen is een stuk lastiger dan iedereen lijkt te denken."

Verstappen houdt rekening met Norris

Verstappen houdt er een andere mening op na. Hij verwacht dat Norris in hoog tempo naar voren zal komen: "Het belangrijkste is dat we voor Lando finishen", citeert Motorsport.com. "Hij was wel snel. Het is niet dat hij van de zestiende startplek begint en geen snelheid heeft. Op de vraag of de Brit zich terug zal vechten, klinkt het: "Absoluut." De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat vanmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start.

