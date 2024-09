Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan aanvangen vanaf de zesde positie. Meer zat er voor de coureur van Red Bull Racing niet in, en hij verklaarde na afloop van de kwalificatie waarom.

Opnieuw was de energiedrankfabrikant niet het snelst in de kwalificatie. De pole position voor de wedstrijd op de straten van Bakoe ging naar Charles Leclerc. De Ferrari-coureur ging meer dan drie tienden harder dan Oscar Piastri en teamgenoot Carlos Sainz. Sergio Pérez versloeg Verstappen voor het eerst sinds Miami 2023 en klokte de vierde tijd, net voor George Russell. De laatstgenoemde werd nog onderzocht voor het negeren van een gele vlag, maar kreeg niet meer dan een reprimande. Verstappen blijft dus op P6 staan voor de startopstelling van zondag.

Verkeerde afstelling

"Toen ik naar buiten ging in Q1, de eerste ronde, voelde ik meteen al dat we gewoon een stap naar achteren hadden gezet met de auto", verklaarde Verstappen tegenover de aanwezige media in de hoofdstad van Azerbeidzjan. "We hadden wat aanpassingen gedaan, maar daardoor werd de auto juist ongelooflijk onvoorspelbaar en lastig, puur vanwege die veranderingen. De auto begon erg veel te stuiteren en dan verlies je het contact met het asfalt. Ik was echt niet blij met de auto. Al direct vanaf ronde één in Q1 wist ik dat het een moeilijke kwalificatie zou worden. Volgens mij was mijn ronde in Q2 zelfs nog best goed, gezien alle problemen die ik had. Ik denk dat het wel duidelijk was dat we met de veranderingen aan de auto na VT3 over de grens zijn gegaan met dat gestuiter."

De Limburger is dan ook teleurgesteld dat hij niet verder kwam dan de zesde stek. "Je probeert alles te optimaliseren en te verbeteren, maar helaas was dat dus over het randje. Zonde dat het gebeurde in de kwalificatie. Tijdens mijn eerste run in Q3 verloor ik de auto ook nog eens in de laatste bocht, maar anders hadden we voor P2 of P3 kunnen vechten. We dachten dat we de auto met deze afstelling hadden verbeterd in een poging het te perfectioneren, maar jammer genoeg ging het dus de verkeerde kant op", zo sloot de kampioenschapsleider af.

