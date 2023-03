Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 12:03

Toto Wolff is na afloop van het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen totaal niet te spreken over de prestaties van Mercedes. De Oostenrijkse teambaas likt de wonden na de teleurstellend verlopen eerste race van het seizoen en reageert op kritische opmerkingen van Lewis Hamilton aan het adres van het team.

Het is totaal nog niet het seizoen waar Mercedes op gehoopt had. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Eerdere kritiek van Hamilton

Ook Hamilton stak na afloop van de Grand Prix van Bahrein zijn frustraties ook niet onder stoelen of banken. "Vorig jaar heb ik ze verteld welke problemen er met de auto zijn. Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto nodig heeft en wat niet. En ik denk dat het echt gaat om verantwoording afleggen, het gaat om verantwoording nemen en zeggen 'ja, weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd, het is niet waar het moet zijn en we moeten eraan werken", riep de zevenvoudig wereldkampioen onder meer.

Wolff houdt team bij elkaar

Wolff probeert ondanks de opmerkingen van Hamilton de boel echter netjes bij elkaar te houden. Volgens de Oostenrijker staan alle neuzen dezelfde kant op. "Hij is een belangrijk onderdeel van het team. Hij raapt het team op daar waar nodig", citeert Motorsport.com. "We blijven allemaal de koppen bij elkaar houden en ik denk niet dat dat zomaar gaat veranderen alleen omdat we een slechte start hebben gehad. We hebben acht constructeurs- en zes coureurskampioenschappen met hem gewonnen en die relatie blijft staan."