Voor Charles Leclerc kan het misschien nog een zure zaterdagmiddag in Bakoe worden. De Monegask zit er het hele weekend al goed bij qua rondetijd, maar is op het matje geroepen door de FIA, omdat hij te snel zou hebben gereden tijdens de gele vlaggen in de laatste vrije training.

De derde vrije training in Azerbeidzjan was een rommelige sessie. Zo kwamen er twee rode vlaggen in het spel, omdat de wagen van Esteban Ocon stilviel en omdat Oliver Bearman in de bandenstapels terechtkwam. George Russell wist uiteindelijk de snelste tijd te rijden, voor de neus van Leclerc en Lando Norris. Max Verstappen moest uiteindelijk genoegen nemen met P5.

Leclerc op het matje geroepen

De FIA maakt bekend dat Leclerc zich mag melden bij de wedstrijdleiding omdat hij ervan verdacht wordt artikel 2.5.5 b van het sportief reglement te hebben gebroken in de laatste oefensessie. De Monegask had volgens de FIA geen gehoor gegeven aan de gele vlaggen tijdens de sessie en dat specifiek tien minuten voordat de training werd afgevlagd. Leclerc mag zich melden bij de wedstrijdleiding en mogelijk dat het momentje nog gevolgen heeft voor zijn kwalificatie.

Charles Leclerc mag zich melden bij de wedstrijdleiding🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/n1bSmEBzsa — GPFans NL (@GPFansNL) September 14, 2024

Update

Leclerc heeft van de FIA een reprimande gekregen van de FIA voor het incident. Er volgt geen verdere straf voor de Monegask, die dus gewoon zonder straf aan de kwalificatie kan gaan beginnen.

