Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 12:31

Christian Mansell mocht afgelopen weekend een telefoon in de auto hebben tijdens de Formule 3 op Bahrain International Circuit. Voor de volgende ronde in Australië moet zijn team echter een betere oplossing vinden. Het is namelijk verboden om een telefoon in de auto te hebben, maar voor Mansell moest een uitzondering worden gemaakt.

Mansell won de afgelopen twee seizoenen meerdere races in het Britse Formule 3-kampioenschap en de Eurofomula Open. Dit jaar heeft de Australiër de promotie gemaakt om deel te nemen aan het FIA Formula 3 Championship met Campos Racing. Hij kwalificeerde zich als dertiende op Bahrein en wist op dezelfde posities te finishen in de sprintrace en de hoofdrace.

Artikel gaat verder onder video

Diabetes type 1

Mansell heeft diabetes type 1. Dat is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem het lichaam aanvalt. "Om zijn toestand in de gaten te kunnen worden, gebruikt hij een geïmplanteerd apparaat dat zijn bloedsuikerspiegel constant wordt gemeten op een app op zijn mobiele telefoon die met het apparaat is verbonden via Bluetooth," zo luidt een rapport van de FIA. "Het team heeft toestemming gevraagd om een mobiele telefoon te monteren buiten het bereik van de coureur om gegevens die op de app zijn vastgelegd draadloos te verzenden naar zijn coach. De coach houdt de gegevens in de gaten en waarschuwt de coureur, als de bloedsuikerspiegel een punt heeft bereikt waarop het een veiligheidsrisico kan vormen."

OOK INTERESSANT: Waarom een zwarte Formule 1-auto sneller is dan een gekleurde

Andere oplossing

Volgens Artikel 6.1 van de technische reglementen van de Formule 3 is het gebruik van draadloze datatransmissiesystemen in de auto verboden. Alleen bandenspanningsmeters en biometrische apparaten die zijn gehomologeerd door de FIA zijn toegestaan, maar een mobiele telefoon valt daar uiteraard niet onder. "De uitzondering is alleen voor dit evenement," liet de FIA weten in Bahrein. "Het is de verantwoordelijkheid van het team om dit verder te bespreken met de FIA om een aanvaardbare oplossing te vinden voor evenementen in de toekomst."