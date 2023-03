Waarom een zwarte Formule 1-auto sneller is dan een gekleurde

Jan Bolscher

Woensdag 8 maart 2023 20:09

Formule 1-teams kiezen er steeds vaker voor delen van de auto zwart te maken. Het ziet er soms wat minder vrolijk uit, maar het kan wel tijdwinst opleveren. Een grotendeels zwarte auto is in de basis namelijk lichter dan een gekleurde. En dat heeft twee redenen.

Alhoewel de Formule 1 één van de meest technische en innovatie sporten ter wereld is, draait het uiteindelijk slechts om één ding: zo snel mogelijk het circuit rond gaan. Om dit voor elkaar te krijgen worden de auto's zo ontwikkeld dat ze steeds meer snelheid, aerodynamica en grip hebben. Maar dit heeft ook een keerzijde: de auto's worden steeds groter en zwaarder. Zo zijn de Formule 1-auto's van 2023 ongeveer 5,5 meter lang en bijna twee meter breed. Dat is langer en breder dan de gemiddelde familieauto. Deze groei heeft verschillende redenen. Zo zijn de auto's in de loop der jaren groter geworden vanwege de toegevoegde veiligheidsystemen, maar ook motorische onderdelen zoals de krachtbron, nemen steeds meer plek in beslag.

Boven het minimumgewicht

Dit heeft als nadeel dat de Formule 1-auto's steeds zwaarder worden. Afgelopen seizoen was het minimumgewicht van de auto - net als dit jaar - maar liefst 798 kilo. Moet te doen zijn zou je denken, maar op Alfa Romeo na wist niet één van de teams deze ondergrens te bereiken. Red Bull Racing zat er volgens Max Verstappen bijvoorbeeld bijna 10 kilo boven. Dat lijkt misschien weinig, maar die paar kilo kan net die paar tienden opleveren die je te kort komt voor pole positions en overwinningen op zondag. De teams zijn daarom met man en macht op zoek naar manieren om het gewicht van de auto omlaag te krijgen, zonder op de performance of betrouwbaarheid in te leveren. En dat is de reden dat - met name dit seizoen - Formule 1-auto's steeds zwarter worden.

Gewichtsbesparing

Een grotendeels zwarte Formule 1-auto heeft namelijk een groot voordeel. Ten eerste is zwarte verf lichter dan gekleurde verf. Een liter zwarte verf weegt ongeveer 950 gram, terwijl een liter witte verf bijvoorbeeld ongeveer 1500 gram weegt. Ook lichte kleuren zoals oranje en geel zijn zwaarder dan zwart. Daarnaast zijn de zwarte delen die je op een Formule 1-auto ziet soms überhaupt niet geverfd. Het zwart dat je ziet is vaak de kleur van het ongespoten carbon: het materiaal waarmee de auto's worden gebouwd. Dat betekent logischerwijs nog meer gewichtsbesparing. Bij bijvoorbeeld Alfa Romeo en Red Bull Racing kan je dit seizoen goed zien dat veel meer onderdelen niet gespoten zijn, maar gewoon de zwarte carbonkleur hebben.

Het team dat dit het meest extreem heeft aangepakt is het team van Mercedes. Zij hebben ervoor gekozen om de W14 in een volledig zwarte livery te hullen. Het bovenste deel van de neus en de engine cover zijn zwart geverfd, maar vrijwel alle onderdelen aan de onderzijde van de auto zijn überhaupt niet gespoten. Teambaas Toto Wolff maakte er tijdens de presentatie van de auto geen geheim van dat dit - in tegenstelling tot 2020 en 2021 waar de zwarte livery een statement was voor meer diversiteit - is gedaan in het kader van gewichtsbesparing. "Vorig jaar waren we te zwaar, dus dit jaar hebben we geprobeerd op ieder gram te besparen", vertelde de Oostenrijker destijds. "Je zult zien dat de auto een aantal carbon-onderdelen heeft in combinatie met een aantal matzwart gespoten onderdelen", klonk het.