De derde vrije training in Bakoe gaat om 10:30 uur van start op het Baku City Circuit en de coureurs en teams krijgen nog één keer de gelegenheid om te trainen richting de kwalificatie van later op de dag. Wie neemt het beste gevoel mee? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training GP Azerbeidzjan Sort by: Latest Oldest Einde liveblog Daarmee eindigen we dit liveblog. Om 14:00 uur zijn we terug met de kwalificatie! De vlag hangt uit! En het is George Russell die de derde vrije teainign als snelste afsluit met een 1:42.514. Verstappen wordt vijfde achter Leclerc en beide McLarens. Sainz wordt zesde, Pérez zevende. Momentje tussen Sainz en Pérez De Spanjaard doet zijn beklag op de boardradio en het gaat allemaal maar net goed... Leclerc klokt de snelste tijd Ferrari lijkt het prima voor elkaar te hebben en Leclerc gaat nu naar de snelste tijd op de softs: 1:42.564. Momentje van Russell In navolging van zijn teamgenoot is het dit keer Russell die rechtdoor schiet. De Brit klaagt vervolgens op de boardradio over zijn wagen. Boem, daar is Piastri! De McLaren,rijder vliegt werkelijk over Pérez heen en rijdt een 1:42.749! Pérez nu naar P1! Is de King of the Streets weer terug? De Mexicaan klokt een 1:43.389 en gaat naar P1. Albon weer naar P1! De Williams gaat hard op de rechte stukken en Albon schiet kortstondig naar P1. Intussen zien we Leclerc echter die plek alweer afpakken met een 1:43.455. Norris inmiddels de snelste De Britse coureur heeft een 1:44.226 op de klokkn gereden. Lewis Hamilton beleefde ondertussen een klein momentje maar hield de wagen wel uit de muur. We zijn weer onderweg! Nog een kleine twintig minuten op de klok en een hoop coureurs zijn het circuit op voor een laatste run. De tijdenlijst tot nu toe! Dat ziet er niet lekker uit De Haas-rijder kan de bocht niet maken, blokkeeert en stuurt vervolgens ook nog eigenwijs tegen. Resultaat: de jonge rijder belandt in de muur. Stomme fout... Rode vlag voor de tweede keer! Oliver Bearman heeft zijn Haas in de muur geparkeerd, geen beste beurt! Williams verrassend naar voren Albon en Colapinto zijn daar plotseling en met een flink gat naar Verstappen pakken ze de eerste twee plekken. Het circuit lijkt dus heel snel heel veel beter te worden. Eindelijk zien we "snelle" rondjes Piastri noteert de snelste tijd met een 1:45.476 op de softs, waarna Vestappen hem met een 1:45.209 vrbetert. Ook Sainz zit er kort bij. Load more

