De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan gaat vandaag, op zaterdag 14 september, verreden worden. Max Verstappen en Charles Leclerc waren het snelst in de vrije trainingen. McLaren en Mercedes hopen Red Bull en Ferrari te kunnen verschalken in de sessie die de startgrid in Bakoe bepaalt.

Het Baku City Circuit staat sinds 2016 op de kalender van de Formule 1, in het eerste jaar als de Grand Prix van Europa en daarna als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Sinds de naamsverandering in 2017 is er iedere wedstrijd op het stratencircuit tenminste één safety car-periode geweest. Met een lengte van 6,003 kilometer is Bakoe een van de langste circuits in de koningsklasse van de autosport. Alleen het Circuit de Spa-Francorchamps (7,004km), het Las Vegas Strip Circuit (6,201km) en het Jeddah Corniche Circuit (6,174km) hebben een grotere omloop. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc met een tijd van 1:43.009 in 2019. Sergio Pérez zal uitkijken naar de kwalificatie en de race dit weekend, aangezien hij hier uitzonderlijk goed is geweest in het verleden. De Mexicaan heeft in Azerbeidzjan meer podiums behaald dan Lewis Hamilton en Red Bull-ploegmaat Verstappen bij elkaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-teambazen steunen plan voor extra race in Abu Dhabi: 'Fantastische kans voor junioren'

VT3 en kwalificatie

Verstappen sloot de eerste training op de vrijdag in Bakoe als snelste af met een 1:45.546. Daarmee zat hij 0.313 seconden onder de beste rondetijd van Hamilton en 0.376 seconden onder die van Pérez. Verstappens titelrivaal Lando Norris moest genoegen nemen met de vierde stek voor Carlos Sainz. De andere Ferrari stond in VT1 al gauw in de muur, maar Charles Leclerc maakte het in de tweede vrije training goed door de snelste tijd te klokken met een 1:43.484. Pérez was slechts zes duizendsten van een seconde langzamer. Hamilton was opnieuw rap met een 1:43.550. Verstappen werd zesde achter Sainz en Oscar Piastri, maar de Limburger focuste vooral op de racepace en had niet het juiste vizier op zijn helm om zonder al teveel risico's te kunnen pushen.

Het weer lijkt geen rol te gaan spelen in Azerbeidzjan. Er is 5 tot 7 procent kans op neerslag in de ochtend, maar áls het gaat regenen, dan trekken die buien hoe dan ook vóór de kwalificatie weg om plaats te maken voor de zon. Het zal ongeveer 28°C worden.

De eerste actie op de baan zal de derde en laatste vrije training van de Formule 1 zijn. Deze staat gepland voor 10:30 uur Nederlandse tijd en zal tot 11:30 uur duren. Na VT3 zullen de FIA Formule 2-deelnemers het circuit op gaan om voor de punten te vechten in de sprintrace. Nederlander Richard Verschoor was het snelst in de kwalificatie, en zal de verkorte wedstrijd op de zaterdag dus aanvangen vanaf de achtste stek. De kwalificatie van de Formule 1 begint om 13:00 uur Nederlandse tijd. Na Q1 van 18 minuten, Q2 van 15 minuten en Q3 van 12 minuten weten we wie de pole position heeft voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Gerelateerd