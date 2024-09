Sergio Pérez en Carlos Sainz, evenals een vertegenwoordiger van Red Bull Racing en een van Ferrari, werden na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op het matje geroepen bij de stewards. Er vond namelijk een 'gevaarlijk' incident plaats tussen de twee.

In tegenstelling tot de eerste sessie op de vrijdag kon VT2 wel volledig worden verreden zonder rode vlaggen. Dat betekende echter niet dat er geen incidenten waren op het stratencircuit van Bakoe. Franco Colapinto schampte de muur in het krappe gedeelte naast het paleis van de Shirvanshah en meerdere coureurs schoten rechtdoor de uitloopstroken op. Daarnaast zou Sainz Pérez in bocht 11 hebben opgehouden in de slotfase van Vrije Training 2. De FIA deed er onderzoek naar na afloop van de sessie.

Artikel 37.5

Het ophouden van een ander deelnemer is in strijd met artikel 37.5 van het sportief reglement dat is opgesteld door de FIA. Daarin staat dat 'elke coureur die meedoet aan een vrije training of kwalificatie, die volgens de stewards onnodig stopt op het circuit of onnodig een andere coureur ophoudt, straffen kan krijgen die staan beschreven in artikel 37.4'. Coureurs kunnen wegkomen zonder straf of met een waarschuwing of reprimande, maar de FIA kan er ook voor kiezen om gridstraffen of boetes uit te delen.

In het geval van Sainz en Pérez is er niet meer dan een waarschuwing uitgedeeld aan de eerstgenoemde. De stewards zagen hoe de Red Bull-coureur de Ferrari op hoge snelheid moest ontwijken, maar ze hebben er rekening mee gehouden dat, ook al zag hij Pérez wel in zijn spiegels en was hij gewaarschuwd door zijn team, Sainz was afgeleid door allerlei alarmen op zijn stuur en daardoor de snelheid waarmee Pérez op hem afkwam, niet goed kon inschatten. De stewards benadrukte dat ze dit soort incidenten normaal gesproken niet onderzoeken als het in een vrije training gebeurt, tenzij het echt gevaarlijk lijkt.

