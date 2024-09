Helmut Marko doet uit de doeken dat één van de redenen dat Sergio Pérez na de zomerstop mocht blijven zitten bij Red Bull Racing, is dat de Grand Prix van Azerbeidzjan - waar de Mexicaan al twee keer won - nog op het programma stond.

Sergio Pérez kent een teleurstellend seizoen in dienst van Red Bull Racing. De Mexicaan staat met 143 punten op de zevende plaats in het wereldkampioenschap Formule 1, waar teammaat Max Verstappen met 303 punten aan de leiding gaat. De 34-jarige routinier heeft dit seizoen nog geen races weten te winnen en stond op 21 april in China voor het laatst op het podium. De inmiddels naar boven gekomen balansproblemen aan de auto van Red Bull nuanceren de matige prestaties van Pérez ietwat, maar van een goed seizoen is hoe dan ook geen sprake.

Ontslag Pérez bleef uit

Het was ten tijde van de zomerstop dan ook serieus de vraag of Pérez het seizoen bij Red Bull Racing af zou mogen maken, of dat het team uit Milton Keynes zou besluiten de Mexicaan op straat te zetten. Inmiddels is bekend dat de coureur uit Guadalajara in ieder geval 'gewoon' het jaar af mag maken naast Verstappen. Die beslissing zorgde bij menigeen voor opgetrokken wenkbrauwen, maar Red Bull-topman Helmut Marko heeft nu wat van de beweegredenen achter dit besluit met de wereld gedeeld. Zo was één van de redenen dat Pérez mocht blijven zitten, dat de Grand Prix van Azerbeidzjan dit jaar pas ná de zomerstop wordt verreden, waar deze voorheen vroeg in het seizoen op de kalender stond.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Pérez won de race al twee keer en is daarmee de meest succesvolle coureur op het Baku City Circuit. "Het was één van de redenen waarom we na de zomer met hem verder zijn gegaan", vertelt Marko in gesprek met Kronen Zeitung. "Sergio is een specialist op stratencircuits zoals deze en ik hoop dat hij hier zijn oude vormt weet te hervinden. Als de dingen goed voor ons uitpakken is een podium misschien mogelijk. Max heeft gezien dat er nu naar hem wordt geluisterd en dat de problemen serieus worden genomen. De set-up van de auto is echter nog een beetje een loterij voor de races in Azerbeidzjan en Singapore", klinkt het enigszins terughoudend.

