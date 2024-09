Christian Horner verwacht dat Aston Martin veel zal hebben aan de bijzonder ruime berg ervaring van Adrian Newey, al zal het volgens de teambaas van Red Bull Racing ook even duren voordat beide partijen aan elkaar gewend zijn.

Adrian Newey diende in april van dit jaar zijn ontslag in bij Red Bull Racing. De 65-jarige ontwerper legde het overgrote deel van zijn taken voor het Formule 1-team direct neer, maar hield zich op de achtergrond nog bezig met de ontwikkeling van de RB17: de eerste hypercar van Red Bull. Eind dit jaar verloopt het contract van Newey bij Red Bull Racing, waarna hij het officieel zal verlaten. Afgelopen dinsdag maakte Aston Martin middels een grote live persconferentie vanuit de gloednieuwe fabriek van het Formule 1-team bekend dat Newey zich vanaf 2025 bij hen zal voegen. Newey zelf was ook aanwezig tijdens de persconferentie, terwijl hij officieel dus nog in dienst is van Red Bull Racing.

Horner reageert op Newey-aankondiging Aston Martin

"Het was geen grote verrassing", vertelt Christian Horner desgevraagd over het nieuws van afgelopen dinsdag. "Het werd steeds duidelijker dat hij deze weg in zou slaan, in plaats van dat hij met pensioen zou gaan of naar een ander team zou gaan. Het is een nieuwe uitdaging voor hem. Het zal verdrietig zijn als we hem zien vertrekken volgend jaar, maar we wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Ik kijk heel positief terug op de bijna twintig jaar die we samen hebben doorgebracht", aldus de Red Bull Racing-teambaas.

Hoogte- en dieptepunten

Horner vervolgt: "We hebben hoogte- en dieptepunten gekend in die periode, maar we kijken uit naar de toekomst. Ik denk dat we daar ook goede papieren voor hebben. Adrian is een hele creatieve man en niet zomaar een ontwerper. Hij is volgens mij de enige persoon in de Formule 1 die nog met een tekentafel werkt. Ze zullen elkaar dus moeten leren kennen en ontdekken hoe ze te werk gaan. Maar hij is op veel manieren uniek en Aston zal ongetwijfeld profiteren van zijn ervaring."

