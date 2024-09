Charles Leclerc heeft de vrijdag van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. Echter, tevreden over zijn Ferrari was hij absoluut niet. Leclerc kwam aan het begin van de tweede trainingssessie woest naar binnen.

Het was Max Verstappen die het snelst was in Vrije Training 1 op het stratencircuit van Bakoe met een gat van maar liefst 0.313 seconden naar Lewis Hamilton. Ferrari had het lastig met Carlos Sainz die slechts vijfde werd achter Sergio Pérez en Lando Norris. Leclerc was nauwelijks op de baan te zien. Hij crashte namelijk vroeg in de sessie in bocht 15 en kwam daarna niet meer in actie in VT1. Ferrari had een boel werk aan de winkel om de auto van de Monegask te repareren.

Er klopt niks van

De SF-24 zou op tijd klaar zijn voor de start van Vrije Training 2, maar Leclerc ging na nog geen tien minuten terug richting de pits. De wegligging van de Ferrari bleek ontzettend tegen te vallen en de coureur was woest. "Jongens, ik ga niet meer met deze auto rijden. Ik ga nu de pits in", klonk het over de boardradio. Ferrari meldde echter niks op de data te zien. Leclerc vervolgde: "Het is onmogelijk dat je dit niet op de telemetrie ziet. Dat is onmogelijk. Daar klopt helemaal niks van."

Ferrari besloot tijdens de sessie de auto opnieuw uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Dat leek geholpen te hebben. Leclerc klokte namelijk de snelste tijd aan het einde van VT2, al zat hij met zijn 1:43.484 slechts zes duizendsten van een seconde onder Sergio Pérez. Ook Hamilton zat met een 1:43.550 dichtbij Leclerc. Verstappen moest het met P6 doen achter Sainz en Oscar Piastri.

