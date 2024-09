Charles Leclerc is inmiddels al een tijdje actief in F1 en hoopt dit ook nog een tijdje te blijven, maar net zoals Max Verstappen heeft de Monegask zijn oog ook laten vallen op andere raceklassen. Leclerc stipt specifiek twee historische races aan.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Verstappen interesse heeft om nog in andere raceklassen te racen, vooral endurance, maar dat dit geen optie is voor hem zolang hij op een hoog niveau in F1 kan presteren. Leclerc, die al sinds 2018 actief is in F1 namens Alfa Romeo (2018) en Ferrari (sinds 2019) en nog geen echte kans heeft gehad om te strijden om het kampioenschap bij de coureurs, lijkt echter zelf ook veel te kijken naar andere raceklassen. Ook hij heeft een paar races nog op zijn lijstje staan.

Leclerc over andere raceklassen

In gesprek met RacingNews365 zegt Leclerc dat hij, net zoals bijvoorbeeld Verstappen, interesse heeft ooit in een andere raceklasse uit te komen en historische races te rijden. “Ik ben echt geïnteresseerd om ooit Le Mans te rijden. Indianapolis is niet iets waar ik echt naar heb gekeken. Maar misschien ooit wel. Maar Le Mans is zeker een van die races waar ik ooit aan mee zou willen doen. Ik weet niet wanneer, maar hopelijk snel.”

