Red Bull Racing zal vanaf 2026 in de Formule 1 uitkomen met een krachtbron die ze produceren in samenwerking met Ford. Het partnerschap dat de energiedrankfabrikant nu nog met Honda heeft, zal in Japan naar verluidt vroegtijdig worden beëindigd, en dat is slecht nieuws voor het opleidingsprogramma van Red Bull.

Sinds 2017 rijdt VCARB, toen bekend als Scuderia Toro Rosso, met Honda-motoren in de koningsklasse van de autosport, en Red Bull Racing volgde in 2018. Er werd tegelijkertijd een deal gesloten met Mugen Motorsports, het belangrijkste team van Honda in Japan. Mugen was zelfs actief als motorleverancier in de Formule 1 van 1992 tot en met 2000, en sleepte vier Grand Prix-overwinningen binnen. Tegenwoordig zijn ze het topteam in de Super Formula en hopen dit seizoen voor de derde keer op rij kampioen te worden. Pierre Gasly kwam in 2017 bij Mugen terecht, nadat hij het FIA Formule 2-kampioenschap had gewonnen, maar er nog geen plek voor hem was in de Formule 1. De Fransman werd tweede in de eindstand, nadat het laatste raceweekend werd geannuleerd vanwege tyfoon Lan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko erkent risico vertrek Verstappen naar Aston Martin: "Alles daar klopt"

Waar moet Hadjar straks naartoe?

Dan Ticktum mocht voor Red Bull plaatsnemen bij Mugen in 2018 en 2019, en werd in het laatstgenoemde seizoen vergezeld door Jüri Vips. Red Bull-atleten Ukyo Sasahara en Hiroki Otsu wisten allebei met Mugen te winnen van 2020 tot en met 2022. Tegelijkertijd reed Red Bull-junior Ren Sato bij een andere Honda-renstal, Team Goh, maar hij verloor de steun van het Oostenrijkse bedrijf na een teleurstellend seizoen met slechts één podium. Liam Lawson werd in 2023 bij Mugen gezet, omdat er geen plek voor hem was in de Formule 1. Hij schreef drie races op zijn naam en werd, net als Gasly, tweede in het kampioenschap. Ayumu Iwasa volgde na de F2 hetzelfde pad en ligt momenteel vijfde in de tussenstand van de Super Formula na twee podiums in vijf races.

© Super Formula

De Super Formula is voor Red Bull de ideale plek om haar juniorcoureurs te stallen, als ze uit de Formule 2 gegroeid zijn, maar er geen zitje is in de Formule 1. De auto's in de Super Formula produceren namelijk ongeveer evenveel downforce als F1-wagens. Ze hoopten daar tot en met 2025 nog gebruik van te maken, maar de samenwerking met Honda komt volgens Motorsport.com aan het einde van dit seizoen al ten einde. Als F2-kampioenschapsleider Isack Hadjar dit jaar de titel pakt in de klasse onder de Formule 1, dan kan hij dus niet langer uitkomen bij Mugen in de Super Formula, en moet hij een seizoen langs de zijlijn staan. De vroegtijdige beëindiging van de samenwerking lijkt geen effect te gaan hebben op de contracten met Sasahara en tweevoudig Super Formula-kampioen Tomoki Nojiri, die als Red Bull-atleten in plaats van Red Bull-juniors überhaupt geen kandidaten voor een F1-zitje zijn.

Of Aston Martin, dat vanaf 2026 met Honda-motoren zal rijden in de Formule 1, de rol van Red Bull gaat overnemen in de Super Formula en bij Mugen, is nog niet bekend.

Gerelateerd