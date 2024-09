Charles Leclerc heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan afgesloten als snelste met een rondetijd van 1:43.484. Hiermee was hij slechts minimaal sneller dan Sergio Pérez (+0.006) en Lewis Hamilton (+0.066). Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd.

Onder een gematigd zonnetje ging de tweede vrije training van start op de straten van Bakoe. Een handvol coureurs dook vrijwel direct naar buiten en zij deden dit allemaal op de medium band. Leclerc was, als gevolg van zijn crash vanochtend, nog niet tevreden met zijn auto en liet dit overduidelijk merken op de boordradio. Het waren de beide Red Bull's, met Pérez voorop, die de toon zette aan de beginfase van de tweede oefensessie. Zij waren gezamenlijk bovenaan de tijdenlijst te vinden, al moest Verstappen nog wel bijna een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot. Kort daarna wist Sainz de snelste tijd over te nemen en ging Hamilton sneller dan Verstappen.

Mercedes lijkt competitief in Azerbeidzjan

Russell zagen we niet in actie in de eerste helft van de training, want zijn motor werd uit voorzorg gewisseld. Hamilton liet echter zien, iets dat hij vanochtend overigens ook al deed, dat de Mercedes prima mee lijkt te kunnen op het circuit van Bakoe. De zevenvoudig wereldkampioen wist goed in de buurt van de toppers te blijven. Eén van die toppers, was zo halverwege de training nog steeds Sainz, die met een 1:43.950 aan de leiding ging. Hij werd op korte afstand gevolgd door Piastri en Verstappen. Daarachter zat dus Hamilton, die met twee tienden er goed bij zat. Bearman deed het overigens ook niet verkeerd met een zesde tijd na een half uurtje trainen.

Pérez in gevecht om de snelste tijd

Pérez leek vastbesloten zijn status als 'straatvechter' te bevestigen en stootte met een rondetijd van 1:43.490 Sainz van de eerste plaats. Leclerc, die lang door ging met zijn snelle runs, wist echter nog zes duizendsten van die tijd af te snoepen en nam de eerste stek over van de Mexicaan. De Ferrari's leken er zodoende eveneens bij te zitten dit weekend, maar het viel wel op dat zij vaak rechtdoor schoten en hun rempunt misten.

Leclerc het snelst, Red Bull en Mercedes dichtbij

In het laatste deel van de training gingen de coureurs vooral bezig met de long runs en ook daar leken de topteams elkaar niet veel te ontlopen. Tijden werden er echter niet meer verbeterd en zodoende sloot Leclerc de sessie af als snelste. Met zijn ronde van 1:43.484 bleef hij Pérez minimaal voor. Ook Hamilton zat er op zes honderdsten bijzonder dichtbij. Daarachter volgden Sainz, Piastri, Verstappen, Stroll, Hülkenberg, Russell en Bearman, die gezamenlijk de top tien vormden.

