Eén van de hoogtepunten die Adrian Newey meegemaakt heeft bij het team van Red Bull Racing is natuurlijk de eerste wereldtitel van Max Verstappen in 2021 op het circuit van Abu Dhabi. De aanstaand Aston Martin-ontwerper denkt echter dat een ander team wat minder uit die strijd kwam en lang hinder van ondervond.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Abu Dhabi 2021

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. Red Bull kreeg uit die titel een gigantische boost en volgde het op met nog 2 wereldtitels, terwijl Mercedes compleet ineen leek te storten de jaren erna. Newey legt een verband tussen het verliezen van die titel en de mindset van het team daarna: "Ik denk dat het allemaal hard aangekomen is bij Mercedes. In plaats van dat ze het accepteerden en verder gingen, begon het invloed te hebben op hun mentale gesteldheid. Dat is heel interessant. Dat is wel gezegd vanaf de buitenkant en wellicht heb ik het helemaal verkeerd, maar ze konden het niet loslaten", zo stelt de topontwerper in de High Performance-podcast. "Mentaal konden ze het niet laten gaan."

Je moet door

Newey, deze week natuurlijk veelvuldig aan het woord en in het nieuws na zijn aangekondigde Aston Martin-overstap, vervolgt: "Je moet wel. We hebben allemaal wel eens en slechte race, waarin je bijvoorbeeld had moeten winnen en dat akelige ding stukloopt tijdens de laatste ronde of wat dan ook. Daar heb ik zelf ook altijd persoonlijke problemen mee. Ik ben dan een verschrikkelijk persoon om in de buurt te zijn op het vliegveld die zondagavond. Maar maandagochtend sta ik op en ben ik weer terug de oude. Ik kan niet helemaal miserabel en verslagen terugkeren op de fabriek. Een onderdeel van mijn passie is om te helpen en iedereen te motiveren. Dan heb ik geen zin om te mijmeren dat het allemaal oneerlijk is en je bestolen bent. Dat helpt niemand."

