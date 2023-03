Brian Van Hinthum

Sergio Pérez kwam zondag als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Bahrein, waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen. De Mexicaanse coureur is van mening dat met name zijn slechte start en Charles Leclerc ervoor zorgden dat hij de Nederlander niet kon aanvallen

Inmiddels is Pérez weer vol vertrouwen voor het nieuwe seizoen en gaf hij zelfs al een waarschuwing aan Verstappen. "We hebben hard gewerkt in de winter, dus het is geweldig om iedereen te zien genieten van de eerste race en ons sterke pakket. Vandaag zorgde de start ervoor dat ik mee kon doen om de overwinning, maar uiteindelijk was tweede het maximaal haalbare. Ik denk dat ik elke sessie dichter bij Verstappen weet te komen", liet hij eerder weten.

Verschil in banden

De Mexicaan probeert nu aan te geven hoe het kwam dat hij tijdens de Grand Prix van Bahrein geen aanval kon wagen op teamgenoot Verstappen en de eerste plek. Daarbij wijst hij vooral naar Leclerc, die vliegend van zijn plek af kwam tijdens de start van de race. "Ja, dat was echt het geval. Ik bleef achter Charles tijdens die eerste stint. Het was enorm lastig om hem in te halen. Hij had nieuwe banden, dus je kon duidelijk het verschil zien tijdens de eerste stint", merkt Pérez op.

Gat met Verstappen

Hij vervolgt: "Op het moment dat ik dichterbij hem kwam en hem vroeg probeerde aan te vallen, kreeg ik degradatie in de banden en vernietigde ik ze. Ik moest dus heel geduldig blijven en er doorheen komen. Toen dat lukte, bleef ik snelste ronden rijden. Tijdens de tweede stint kwam ik er dus doorheen. Maar dat was helaas te laat. Het waren een paar rondjes te veel en dat zette ons behoorlijk ver achter Max. Toen dat gebeurd was, hielden we hetzelfde gat voor de rest van de race en hadden we geen kans om te vechten om de overwinning."