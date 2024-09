McLaren F1-teambaas Andrea Stella heeft onthuld dat het team vanaf heden de prioriteit zal geven aan Lando Norris. Norris staat met nog acht Grands Prix te gaan 62 punten achter Max Verstappen, en Stella weet dat McLaren alle zeilen bij zal moeten zetten om Verstappen nog in te kunnen halen. Tot nu toe bleven team orders uit, en moest Norris in Hongarije zelfs Piastri langslaten om de Australiaan aan zijn eerste winst te helpen.

Het uitblijven van team orders bij McLaren is een onderwerp wat steeds meer is aan gaan wakkeren in recente maanden. Het team uit Woking heeft de snelste auto op de grid op het moment, maar weet vaak toch niet het maximale uit een raceweekend te persen. Het schoolvoorbeeld hiervan was de Italiaanse Grand Prix. "Wat we niet meer willen zien is een situatie zoals in Monza, waar we P1-P2 de chicane ingaan, en er P1-P3 uit komen. Dat levert schade aan het team op," zo vertelt Stella aan BBC Sport. "Het algemene concept is dat we enorm vastberaden zijn om te winnen, maar we willen winnen op de juiste manier. We gaan Lando voorrang geven met onze hulp, maar we willen dat doen zonder al te veel afbreuk te doen aan onze principes. Onze principes zijn dat het teambelang altijd op de eerste plaats komt. Sportiviteit is voor ons belangrijk in de manier waarop we racen. En dan willen we eerlijk zijn tegenover beide coureurs.”

Piastri gaat Norris helpen

Norris mag dan wel hoger staan in het klassement, maar Piastri is in drie van de laatste vier races hoger geëindigd dan de Engelsman. Het gat tussen de twee McLaren-coureurs is slechts 44 punten - kleiner dan het gat tussen Norris en Verstappen, die 62 punten bedraagt. Toch is de knoop nu doorgehakt, en zal Piastri een aanvullende rol gaan spelen voor zijn teamgenoot. “De gesprekken waren erg coöperatief,” vertelt Stella verder. “Zelfs toen ik tegen Oscar zei: ‘Zou je bereid zijn om een overwinning op te geven?’ zei hij: 'Het is pijnlijk, maar als het nu het juiste is om te doen, dan doe ik het'."

Het constructeurs-kampioenschap heeft de prioriteit

Het kampioenschap waar McLaren de meeste kansen heeft, is het constructeurskampioenschap. Het gat is daar slechts acht punten met Red Bull Racing, en het lijkt er dan ook sterk op dat McLaren voor het eerst sinds 1998 met die titel er van door zal gaan. Stella heeft het hele team - inclusief Norris en Piastri - op het hart gedrukt dat dit kampioenschap boven alles staat, gezien hier ook het prijzengeld in wordt uitgedeeld. “We moeten oppassen dat we, terwijl we het gesprek en de aandacht richten op het coureurs[kampioenschap], niet uit het oog verliezen dat het constructeurs[kampioenschap] de doelstelling is waar we ons alledrie op moeten richten.”

