Yuki Tsunoda, teamgenoot van Nyck de Vries bij AlphaTauri, weet wanneer het team updates kan verwachten. De Japanner is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1 en zijn eerste seizoen zonder Pierre Gasly als teamgenoot.

De afgelopen twee jaar was Tsunoda achter Gasly de tweede coureur bij het team, maar dit seizoen is zijn status wel een beetje anders. Nadat Gasly naar Alpine vertrok, werd duidelijk dat De Vries zijn teamgenoot zou zijn voor 2023. In Bahrein afgelopen weekend deed de AT04 van beide coureurs het vooral goed op zondag, tijdens de race. De kwalificatiesnelheid was er niet echt, maar tijdens de race eindigde Tsunoda op P11. De Vries moest het doen met P14 en was zelfs even richting een plek in de top tien aan het rijden.

Tsunoda over AT04

In gesprek met Motorsport.com blikt Tsunoda terug op het raceweekend in Bahrein en de verbeterpunten voor het team. Zeker op het rechte stuk is er veel ruimte voor verbetering voor de AT04, die twaalf kilometer minder snel was dan Williams. "Dat is al heel veel. Zonder DRS hebben we te veel luchtweerstand, en tegelijkertijd hebben we niet veel grip om die luchtweerstand te compenseren. Dus, zoals ik al zei, we hebben grip nodig. Ofwel grip, ofwel minder luchtweerstand."

Wanneer komen er updates?

Zoals elk team in de Formule 1 gaat AlphaTauri gedurende het seizoen updates brengen om de auto te verbeteren. Ondanks dat Tsunoda, en waarschijnlijk ook De Vries, al weet wanneer deze updates komen, wil hij hier verder niet al te veel over kwijt. "Ik kan op dit moment niet zeggen wanneer die updates kunnen komen, maar het is gewoon zo dat we ze zo snel mogelijk nodig hebben, absoluut. Ik weet wanneer ze komen, maar ik wil het niet zeggen."