Het team van Sauber zoekt nog altijd naar een geschikte teamgenoot voor naast Nico Hülkenberg in 2025. McLaren kan Sauber op weg helpen, want McLaren-junior Gabriel Bortoleto krijgt groen licht om te onderhandelen met de renstal uit Hinwil.

Hoewel het 2024-seizoen met de coureurs begon waarin het in 2023 was geëindigd, staan er voor volgend jaar wel een heleboel veranderingen aan te komen. Enkele van die verandering zijn Lewis Hamilton die zich bij Ferrari voegt, Kimi Antonelli neemt het plekje van de Brit over bij Mercedes. Hülkenberg draagt vanaf komend jaar de kleuren van Sauber en Carlos Sainz gaat het team van Williams versterken. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu verdedigen nu nog kleuren van Kick Sauber en hoewel Bottas nog altijd kans heeft om zijn stoeltje te behouden, lijkt Bortoleto de gewenste kandidaat van Mattia Binotto te zijn.

Uitleenbeurt Bortoleto

De 19-jarige Braziliaan is momenteel onderdeel van het McLaren-opleidingsprogramma, maar een doorstroming naar het Formule 1-team lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Volgens Grandepremio heeft McLaren echter wel groen licht gegeven voor een uitleenbeurt. Daardoor zou Bortoleto de nodige vlieguren kunnen maken en later in zijn carrière alsnog de overstap naar het papaja-oranje team kunnen realiseren. Bronnen melden aan het medium dat Bortoleto naar verwachting zijn krabbel onder een tweejarige deal zal zetten en daarmee houdt McLaren de opties open voor na het 2026-seizoen. Toch is het allemaal nog geen zekerheidje, want een langer verblijf van Bottas wordt ook niet uitgesloten. Daarnaast zingt de naam van Sebastian Vettel ook nog altijd rond.

Gabriel Bortoleto

Talent

De Braziliaan wordt gezien als een erg groot talent. Daarnaast krijgt Bortoleto ondersteuning van het managementbureau van Fernando Alonso: A14. De 19-jarige coureur wist in 2023 in zijn eerste jaar direct het Formule 3-kampioenschap te winnen en bezet momenteel de tweede plek in het Formule 2-klassement.

