Red Bull Racing lijkt tegen steeds meer problemen aan te lopen en nu ook Max Verstappen het niet meer kan oplossen lijkt er toch wel een kleine crisis geboren. Sergio Pérez liep al veel eerder tegen problemen met de RB20 aan en volgens hem is het logisch dat dat bij hem eerder gebeurde dan bij zijn teamgenoot.

Red Bull weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Max Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Artikel gaat verder onder video

Veel last met RB20

Eén van de redenen voor het minimale verschil is natuurlijk ook de zeer tegenvallende Pérez. De Mexicaan komt sinds het begin van het seizoen eigenlijk niet meer voor in het hele stuk vooraan en na opnieuw een slecht resultaat in Italië, waar ook Verstappen niet verder kwam dan de zesde plaats, bezet hij met 143 punten slechts de zevende plek in het wereldkampioenschap. Pérez roept echter al hele lange tijd dat hij grote moeite heeft met de manier waarop de RB20 het dit seizoen doet.

Verstappen kon er omheen rijden

In gesprek met Auto, Motor und Sport vertelt de routinier over de problemen: "We hebben niet constant onderstuur of overstuur, maar hebben het allebei in een bocht. Onderstuur richting de apex en overstuur bij de exit. Als je het aan de ene kant oplost, begint het probleem aan de andere kant en wordt het daar weer erger", zo stelt de Mexicaanse rijder. Zelf loopt hij al langere tijd tegen die problemen aan, terwijl nu ook Verstappen er niet meer omheen lijkt te kunnen rijden. Het feit dat dat zo lang nog duurde, heeft volgens Pérez een duidelijke reden: "Met zijn talent kan Max gemakkelijker om de problemen heen rijden dan dat ik doe", zo klinkt het duidelijk.

Gerelateerd