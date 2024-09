Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 natuurlijk een intens gevecht om de wereldtitel uit en één van de sleutelraces van dat seizoen leek achteraf in Azerbeidzjan, het podium van komend weekend, te liggen. Verstappen blikt op geheel eigen wijze terug op de herstart van die bizarre race in Bakoe.

Hamilton had na Verstappen's klapband in 2021 de kans om de leiding in het kampioenschap te heroveren. Bij de herstart, met nog slechts twee ronden te gaan, ging Hamilton agressief van start en leek hij Sergio Pérez te verschalken voor de eerste plaats. Maar toen gebeurde het ondenkbare: hij zette per ongeluk de 'magic brake' modus aan, een instelling die de rembalans volledig naar voren verplaatst. Hierdoor blokkeerden zijn voorwielen en schoot hij rechtdoor in de eerste bocht. Van een potentiële overwinning en een enorme puntenwinst naar een teleurstellende laatste plaats. Het was een zeldzame fout van de zevenvoudig wereldkampioen, die zelf balend op de radio verontschuldigde: "Het spijt me, jongens."

Verstappen over einde Bakoe

Door het moment van Hamilton liep Verstappen geen averij op in het wereldkampioenschap én pakte Pérez de zege, zijn eerste voor Red Bull Racing. Het lief dus af met een sisser en dus kon er later lachend worden teruggeblikt op de bijzondere manier waarop de race in Bakoe van dat jaar zich ontvouwde. In een eerdere uitzending van Talking Bull weet Verstappen wel raad met het beschrijven dan de situatie en wat hij allemaal meemaakte aan het einde van de race, toen hij dus al uitgestapt was na zijn klapband. Het levert mooie taferelen op waarbij ook Pérez zijn lach niet in bedwang kan houden.

