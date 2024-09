Mark Webber en David Coulthard, voormalig F1-coureurs van Red Bull Racing, maken zich zorgen over het team. Ze stellen dat Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen en nog steeds op weg naar zijn vierde titel op rij, al een tijdje alleen 'de kar aan het trekken' is.

Coulthard ziet, zo zegt hij in de podcast Formula For Success, momenteel weinigs positief bij het team dat de afgelopen twee seizoenen, en ook begin 2024, dominant was en eigenlijk geen concurrentie kende. "Red Bull en Max Verstappen zaten op Monza maar liefst 37 seconden van de winnaar. Er gaan veel mensen, waaronder Adrian Newey, weg en de updates aan de auto lijken niet te werken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Toekomst Verstappen nog niet duidelijk? 'Zal voor stoeltje gaan waar hij titel kan winnen'

'Verstappen trekt de kar nu al een tijdje alleen'

Webber, die natuurlijk zelf ook een lang verleden bij Red Bull heeft en vooral als teamgenoot van Sebastian Vettel naam maakte, is het met Coulthard eens en maakt zich tevens zorgen. "Het was zo'n geoliede machine. Max heeft de kar nu al een lange tijd in zijn eentje getrokken. We hebben Barcelona, Silverstone en ook Imola gezien. De overwinning van Lewis Hamilton op Silverstone was bizar, maar die tweede plaats van Max was ook top gereden. We hebben al zoveel speciale races van Max gezien. Die auto is, zoals hij zelf zei, veranderd in een monster. Het kan veranderen, maar wie zag dit aankomen?"

Gerelateerd