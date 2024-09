Volgens Jack Plooij zal Max Verstappen niet per se meer risico nemen dan Lando Norris in een onderling duel omdat hij een voorsprong heeft qua punten. Verder denkt Renger van der Zande dat hij weet waar Verstappen naar kijkt als hij een keuze maakt voor zijn team vanaf 2026 en daarna.

Na twee dominante seizoenen in F1 gaat het zowel op als buiten de baan allemaal wat minder soepel voor Red Bull en Verstappen. De RB20 is minder, veel topmannen zijn of gaan vertrekken en de machtsstrijd achter de schermen hangt als een storm boven het team. Ondertussen zijn vooral McLaren en Mercedes grote stappen aan het zetten, terwijl Ferrari hoopt dat het er consistent een gevecht tussen vier teams van kan maken om zeges en pole positions in F1. Bij de constructeurs is het een gevecht tussen drie teams: Red Bull, McLaren en Ferrari. Bij de coureurs heeft Verstappen nog 62 punten voorsprong op zijn enige echte concurrent: Lando Norris.

Plooij over Norris en Verstappen

In het F1 Race Cafe van Ziggo Sport was Plooij te gast. Plooij stelt dat, als Verstappen en Norris tijdens een gevecht elkaar tegen gaan komen, Verstappen niet per se meer risico zal gaan nemen vanwege de voorsprong die hij nog heeft in het kampioenschap. Norris zal minder risico nemen omdat hij de punten nodig heeft, aldus Plooij. "Kijk maar naar Norris zijn actie [tegen Oscar Piastri in Monza]. Hij gaat echt aan de kant. Max kan zich echter ook geen crash permitteren."

'Verstappen gaat voor het stoeltje waar hij kampioenschappen kan winnen'

Dankzij de onrust rondom Red Bull en de mindere prestaties van de auto, zijn de geruchten over een vertrek van Verstappen in 2026 toegenomen. Aston Martin en Mercedes worden het vaakst genoemd. Renger van der Zande, ook aanwezig, stelt dat Verstappen gewoon voor het stoeltje zal gaan waar hij een kampioenschap kan winnen. Of dit nou bij Red Bull, Mercedes of een ander team is. "Ik denk dat Max gewoon gaat voor de plek waar hij kampioenschappen kan winnen. Iedereen heeft geld over voor Max, en hij gaat gewoon kijken waar de beste motor en de beste auto is.'

