Het is niet voor het eerst gebeurd tijdens dit F1-seizoen, maar een engineer van Max Verstappen heeft zijn vertrek bij Red Bull Racing aangekondigd. Het gaat om Adam Wootton, die meer dan 8 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld.

Red Bull is de laatste jaren een flink aantal cruciale personeelsleden kwijtgeraakt. Dan Fallows was sinds 2006 de teamleider van de aerodynamica-afdeling, voordat hij halverwege 2021 besloot naar Aston Martin te vertrekken. Rob Marshall ging ook vanaf 2006 bij Red Bull aan de slag en werkte als ontwerper samen met Adrian Newey. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes vanaf 2022 met de nieuwe groundeffect-auto's. Sinds dit jaar is Marshall echter technisch directeur bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson werkte ook sinds 2006 bij Red Bull, voordat hij de overstap maakte naar Audi. Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber zal overnemen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Wheatley zal eind dit jaar zijn taken als sportief directeur bij Red Bull neerleggen om de teambaas van Audi te worden. Het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey mogen natuurlijk ook niet vergeten.

Van marine tot Formule 1

De collega's bij Red Bull hebben nu een afscheidsfeestje moeten geven voor Adam Wootton. De Brit kwam bij de Royal Navy terecht, toen hij 16 was, en werd daar engineer op het gebied van helikopters en straaljagers. Hij ging onder andere naar Afghanistan en werd een van de jongste soldaten om uitgeroepen te worden tot Petty Officer. Hij verliet de marine en streefde naar een carrière in de Formule 1 bij Red Bull, en dus ging hij studeren aan de National Motorsport Academy. Dat resulteerde in een baan bij de Oostenrijke renstal op de test- en inspectieafdeling van de elektronica.

Wootton werkt momenteel al een aantal jaar als de electronics engineer van Verstappen. Hij is verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van alle elektronische componenten en sensoren die op de RB20 van de kampioenschapsleider zitten. Daarnaast verwisselt hij de rechterachterband tijdens de pitstops. Wootton zal echter na 8 en een half jaar bij Red Bull binnenkort vertrekken.

