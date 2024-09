Eddie Jordan begrijpt niets van de vormcrisis van Red Bull Racing en noemt de situatie bij de Oostenrijkse grootmacht "catastrofaal." Volgens de voormalig teameigenaar is het nu aan Christian Horner om de boel weer op de rit te krijgen.

Met zeven overwinningen in de eerste tien races begonnen Max Verstappen en Red Bull Racing sterk aan het huidige seizoen. De Nederlander leek in hoog tempo af te stevenen op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap, maar na de Grand Prix van Spanje eind juni nam het jaar een andere wending. De performance van de RB20 vlakte steeds verder af, en Verstappen heeft vandaag de dag al zes races niet meer gewonnen. De auto heeft enorme balansproblemen en de kampioensformatie uit Milton Keynes lijkt nog niet direct een oplossing voorhanden te hebben. De voorsprong in het constructeurskampioenschap bedraagt nog slechts acht punten op McLaren, waar Verstappen in het wereldkampioenschap voor de coureurs nog 62 punten voor staat op Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Updates Red Bull hebben niet gewerkt

Eddie Jordan begrijpt niets van de ineenstorting van Red Bull Racing, en zou - als hij achter het stuur had gezeten - een aantal kritische vragen aan het team hebben gesteld: "Ik zou zeggen: 'Laten we stoppen met deze onzin, we moeten de feiten onder ogen zien. Met welke afstelling reden we toen we races wonnen met een voorsprong van vijftien seconden? Wat is er nu anders? Ik wil de updates zien, wat is het duidelijk dat die niet hebben gewerkt"', aldus de voormalig teameigenaar in de podcast Formula for Succes. "Je houdt jezelf voor de gek en gelooft in een windtunnel die duidelijk verkeerde uitkomsten geeft."

Snelheid van de auto

De Ier vervolgt: "Je moet teruggaan naar waar je was, vanaf dat punt beginnen en ervoor zorgen dat er niets meer wordt aangepast tot je kan zeker weet dat het sneller gaat. Dat is mijn mening, maar nu is het catastrofaal. Horner staat een zware taak te wachten. Hij moet het zien op te lossen. We zaten met z'n allen op Pérez te zeuren, maar dit is de snelheid van de auto. Max doet ermee wat hij kan en hij is absoluut de beste coureur in de Formule 1. Om vijfde of zesde te eindigen... Jezus, Max komt er kapot van zijn."

Gerelateerd