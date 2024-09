George Russell en Andrea Kimi Antonelli vormen in 2025 de line-up bij het team van Mercedes, al is het zeker de vraag hoe het zilveren team in 2026 aan de start van het seizoen zal verschijnen. Nico Rosberg denkt dat vooral eerstgenoemde naam helemaal niet veilig zit richting het nieuwe tijdperk.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Russell niet veilig

Het feit dat Antonelli het project van Wolff is en de Oostenrijker duidelijk alles op alles zou zetten om Verstappen voor 2026 te signeren, betekent volgens Rosberg weinig goed nieuws voor Russell: "George zit er helemaal niet veilig, want Toto wil Max", zo citeert Motorsport.com. "Wolff zal het voor 2026 opnieuw proberen, want 'opgeven' komt niet voor in Toto's woordenboek" zo stelt de Duitse coureur die eerder jarenlang met Wolff samenwerkte toe.

Mercedes in 2026?

Voorlopig begint het er steeds meer op te lijken dat Verstappen zijn geduld met Red Bull op begint te raken. Volgens recente geruchten zou de Nederlander zelfs het liefst zo snel mogelijk weg willen bij de Oostenrijkse renstal én zou hij een sabbatical overwegen in 2025 om alles op een rijtje te zetten. Een overgang naar Mercedes daarna is een optie: "Als Max beschikbaar komt - en ik geloof dat dat een mogelijkheid is - dan wordt het een shoot-out tussen George en Kimi in 2025. Hij zou degene moeten zijn die het team leidt, want Kimi is achttien, volledig nieuw en bevindt zich in een positie met volop druk. Het is dus geen makkelijke situatie voor George."

