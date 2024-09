Corinna Schumacher, de vrouw van Michael, liet zich afgelopen weekend in Monza niet zonder reden zien. De moeder van Mick Schumacher was in de paddock aanwezig en had namelijk nog een appeltje te schillen met de teambaas van Williams.

De teambaas van Williams, James Vowles, was op zoek naar een vervanger voor Logan Sargeant en heeft die gevonden in Williams-junior Franco Colapinto, die in Monza zijn debuut maakte. Ook 'Schumi' werd overwogen, maar al snel als geen optie beschouwd. Als argument vertelde Vowles dat Schumacher een goede coureur is, maar geen bijzondere. Die opmerking kon op de woede van moeder Corinna rekenen, die afgelopen weekend verhaal kwam halen.

Confrontatie Vowles en Schumacher

De woorden van Volwes schoten bij Corinna het verkeerde keelgat in en in MotorsportMagazin legt Formule 1-journalist Chris Medland de confrontatie uit. "De opmerkingen vielen echter niet in goede aarde, en Vowles zei dat hij Mick persoonlijk zijn excuses had aangeboden omdat hij vond dat hij niet duidelijk had gemaakt dat hij met "speciaal" een Ayrton Senna-achtig talent bedoelde. Dat weerhield Corinna Schumacher er niet van om haar gevoelens aan Vowles kenbaar te maken toen de Williams-teambaas vrijdag het circuit verliet, in een vrij openbare setting buiten de paddock...", zo valt er te lezen.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, het team waar Schumacher nog altijd onderdeel van is, heeft zich uitgelaten over de opmerking. In gesprek met Sky Sports F1 vertelde de Oostenrijker: "Ik ken James natuurlijk al vele jaren, hij is een strateeg. Soms zegt hij dingen te rechtlijnig. Dat was een uitspraak die hij achterwege had kunnen laten."

